"Розслаблятися рано": в Укренерго пояснили, чому українці все ще мають економити електроенергію
Є дві причини, чому українцям не варто забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо в години пікового навантаження на енергосистему
Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Він нагадав, що цієї зими нам графіки аварійних відключень застосовувати не доводилося. Були локальні пошкодження енергооб'єктів в різних регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, але енергетики швидко відновлювали подачу електрики споживачам.
Однак, за словами Кудрицького, розслаблятися ще рано.
"По-перше, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, ще можуть бути холодні періоди, коли споживання зростає й енергосистемі важче його покривати. А по-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими й не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", – наголосив Кудрицький.
- У ніч на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК, на ній серйозно пошкоджено обладнання.
- Пізніше в ДТЕК зазначили, що російські окупанти цієї зими 40 разів атакували електростанції компанії.
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