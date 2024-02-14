"Розслаблятися рано": в Укренерго пояснили, чому українці все ще мають економити електроенергію

Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що цієї зими нам графіки аварійних відключень застосовувати не доводилося. Були локальні пошкодження енергооб'єктів в різних регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, але енергетики швидко відновлювали подачу електрики споживачам.

Однак, за словами Кудрицького, розслаблятися ще рано.

"По-перше, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, ще можуть бути холодні періоди, коли споживання зростає й енергосистемі важче його покривати. А по-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими й не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", – наголосив Кудрицький.