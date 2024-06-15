Екснардепка Войціцька: узимку по всій країні світло може бути лише 5-6 годин на добу

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

На запитання, якою буде майбутня зима для українців, Войціцька відповіла: "Дуже складною, тому що у порівнянні із зимою 2022-2023 років, коли ворог бив по наших підстанціях і ми доволі швидко їх відновлювали завдяки тому, що в нас було обладнання, ми отримали допомогу від наших партнерів. Скажімо, нам було складно, одначе відносно швидко відновлювалося електропостачання. Цієї зими буде абсолютно інша ситуація і вона обумовлена тим, що ворог б'є по нашій генерації, тобто сонячних, електро- та гідроелектростанціях, по наших газосховищах і нафтобазах".

Колишня народна обраниця пояснила, що спектр ударів ворога розширився і можливості України генерувати електроенергію зменшилися в рази.

"Як вже зазначав голова Укренерго, нам буде бракувати від п'яти до шести гігаватів потужності за умови, що ми не будемо більше втрачати наявних потужностей, що ми будемо захищені. Також є питання, які стосуються наших спроможностей збільшувати імпорт, бо це один із варіантів, яким чином отримати більше електроенергії від наших партнерів з Європи. Ключовим залишається питання захисту взагалі наших інфраструктурних енергетичних об'єктів", - наголосила директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV).

За її словами, українці мають розуміти, що улітку споживання електрики в середньому становить на 35% менше аніж узимку.

"Оцінки про те, що можливо ми будемо мати 5-6 годин електроенергії вдень в середньому по країні, хоч я не люблю таку цифру, сигналізують ту реальність, до якої нам доведеться підготуватися. Чи ми виживемо? - Звичайно, просто це буде найскладніша зима за всю історію новітньої незалежності України", - сказала Войціцька.