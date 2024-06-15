Екснардепка Войціцька: узимку по всій країні світло може бути лише 5-6 годин на добу
Народна депутатка 8 скликання, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька підтвердила, що ймовірно в опалювальний сезон 2024-2025 років світло може бути лише 5-6 годин на день
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
На запитання, якою буде майбутня зима для українців, Войціцька відповіла: "Дуже складною, тому що у порівнянні із зимою 2022-2023 років, коли ворог бив по наших підстанціях і ми доволі швидко їх відновлювали завдяки тому, що в нас було обладнання, ми отримали допомогу від наших партнерів. Скажімо, нам було складно, одначе відносно швидко відновлювалося електропостачання. Цієї зими буде абсолютно інша ситуація і вона обумовлена тим, що ворог б'є по нашій генерації, тобто сонячних, електро- та гідроелектростанціях, по наших газосховищах і нафтобазах".
Колишня народна обраниця пояснила, що спектр ударів ворога розширився і можливості України генерувати електроенергію зменшилися в рази.
"Як вже зазначав голова Укренерго, нам буде бракувати від п'яти до шести гігаватів потужності за умови, що ми не будемо більше втрачати наявних потужностей, що ми будемо захищені. Також є питання, які стосуються наших спроможностей збільшувати імпорт, бо це один із варіантів, яким чином отримати більше електроенергії від наших партнерів з Європи. Ключовим залишається питання захисту взагалі наших інфраструктурних енергетичних об'єктів", - наголосила директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV).
За її словами, українці мають розуміти, що улітку споживання електрики в середньому становить на 35% менше аніж узимку.
"Оцінки про те, що можливо ми будемо мати 5-6 годин електроенергії вдень в середньому по країні, хоч я не люблю таку цифру, сигналізують ту реальність, до якої нам доведеться підготуватися. Чи ми виживемо? - Звичайно, просто це буде найскладніша зима за всю історію новітньої незалежності України", - сказала Войціцька.
- Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні через атаки РФ зруйновано або пошкоджено 73% ТЕС.
- Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ станом на травень 2024 року енергетичний сектор України зазнав прямих і непрямих збитків на понад $56,2 млрд.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже важливим питанням є відновлення всіх енергетичних обʼєктів до зими цього року.
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