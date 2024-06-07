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В Україні зруйновано чи пошкоджено 73% ТЕС: Шмигаль розповів про ситуацію в енергосистемі через атаки РФ

7 червня, 2024 п'ятниця
21:26
Економіка Денис Шмигаль

Унаслідок російських атак в Україні зруйновано 42 енергоблоки, а в робочому стані залишаються 27% великих теплових електростанцій

Зміст

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За його словами, через російські масовані обстріли Україні 73% ТЕС були пошкоджені або зруйновані, тоді як у робочому стані залишаються 27%. Також зруйновані 42 енергоблоки, а 20 гідроенергетичних блоків не працюють.

Шмигаль наголосив, що Кабінет міністрів працює над відновленням енергосистеми, щоб узимку Україна мала якомога більше генерації. Зокрема, в уряді опрацьовують питання збільшення імпорту з Євросоюзу.

"Ми домовляємось, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - сказав прем’єр.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.

6 червня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
Енергія
Денис Шмигаль
Енергетика
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