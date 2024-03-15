Енергетики повернули в роботу лінію, яка живить ЗАЕС. На ремонт знадобився майже місяць

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Аварійний ремонт завершили 14 березня. Таким чином атомна електростанція протягом 24 днів була заживлена лише однією резервною ЛЕП.

"Тривалість ремонту пов’язана зі складними безпековими умовами для робіт енергетиків", - пояснили у відомстві.

Там наголосили, що живлення АЕС однією лінією є вкрай небезпечним, адже електропостачання такого об’єкта має бути стабільним і безперебійним.

"Вимкнення усіх ліній означатиме черговий блекаут та загрозу ядерного інциденту на АЕС", - попередили в Міненерго.

Відомство нагадує, що за два роки окупації станція вже 8 разів переживала блекаути.

Станом на зараз основна та резервна лінії працюють та у повному обсязі живлять власні потреби Запорізької АЕС, резюмували в Міненерго.