Енергетики повернули в роботу лінію, яка живить ЗАЕС. На ремонт знадобився майже місяць
Українські енергетики повернули в роботу лінію 330 кВ, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Лінію було знеструмлено внаслідок обстрілів 20 лютого
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Аварійний ремонт завершили 14 березня. Таким чином атомна електростанція протягом 24 днів була заживлена лише однією резервною ЛЕП.
"Тривалість ремонту пов’язана зі складними безпековими умовами для робіт енергетиків", - пояснили у відомстві.
Там наголосили, що живлення АЕС однією лінією є вкрай небезпечним, адже електропостачання такого об’єкта має бути стабільним і безперебійним.
"Вимкнення усіх ліній означатиме черговий блекаут та загрозу ядерного інциденту на АЕС", - попередили в Міненерго.
Відомство нагадує, що за два роки окупації станція вже 8 разів переживала блекаути.
Станом на зараз основна та резервна лінії працюють та у повному обсязі живлять власні потреби Запорізької АЕС, резюмували в Міненерго.
- У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки. "Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.
- Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
- Російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються "порушенням суверенітету РФ".
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