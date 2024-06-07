Естонія збільшить до 450 тис. євро внесок у Фонд підтримки енергетики України

Про це повідомили у Міненерго.

Після цього загальний внесок Естонії до Фонду підтримки енергетики України становитиме 450 тисяч євро. Водночас сума внесків усіх спонсорів (уже перерахованих і задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро, кажуть у міністерстві.

"Енергосистема України переживає складний період. Тому допомога партнерів для відновлення наших енергетичних об’єктів є дуже цінною для нас", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Естонія також передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн. Зокрема два силові трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія, Ісландія.