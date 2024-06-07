Естонія збільшить до 450 тис. євро внесок у Фонд підтримки енергетики України
Естонія надасть у Фонд підтримки енергетики України ще 400 тисяч євро. Загальна сума внесків усіх спонсорів становить понад 495 мільйонів євро
Про це повідомили у Міненерго.
Після цього загальний внесок Естонії до Фонду підтримки енергетики України становитиме 450 тисяч євро. Водночас сума внесків усіх спонсорів (уже перерахованих і задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро, кажуть у міністерстві.
"Енергосистема України переживає складний період. Тому допомога партнерів для відновлення наших енергетичних об’єктів є дуже цінною для нас", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Естонія також передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн. Зокрема два силові трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.
Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія, Ісландія.
- Зокрема, Ісландія зробить додатковий внесок до Фонду підтримки української енергетики - €667 тис. Таким чином її вкладені кошти становитимуть понад 2,7 млн.
- 31 травня уряд Австралії, яка вирішила долучитися до переліку країн-спонсорів Фонду підтримки енергетики України, анонсував грантовий внесок на суму близько 12,26 млн євро.
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