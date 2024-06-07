Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Естонія збільшить до 450 тис. євро внесок у Фонд підтримки енергетики України

Естонія збільшить до 450 тис. євро внесок у Фонд підтримки енергетики України

7 червня, 2024 п'ятниця
18:25
Економіка

Естонія надасть у Фонд підтримки енергетики України ще 400 тисяч євро. Загальна сума внесків усіх спонсорів становить понад 495 мільйонів євро

Зміст

Про це повідомили у Міненерго.

Після цього загальний внесок Естонії до Фонду підтримки енергетики України становитиме 450 тисяч євро. Водночас сума внесків усіх спонсорів (уже перерахованих і задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро, кажуть у міністерстві.

"Енергосистема України переживає складний період. Тому допомога партнерів для відновлення наших енергетичних об’єктів є дуже цінною для нас", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Естонія також передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн. Зокрема два силові трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія, Ісландія.

  • Зокрема, Ісландія зробить додатковий внесок до Фонду підтримки української енергетики - €667 тис. Таким чином її вкладені кошти становитимуть понад 2,7 млн.
  • 31 травня уряд Австралії, яка вирішила долучитися до переліку країн-спонсорів Фонду підтримки енергетики України, анонсував грантовий внесок на суму близько 12,26 млн євро.
Теги:
Світ
Україна
Естонія
Енергія
допомога Україні
Енергетика
Читайте також:
Володимир Зеленський
4 червня, 2024 вiвторок
"Зеленський став власником одного з найбільших казино Європи": роспропаганда вигадала новий фейк
фейк
6 червня, 2024 четвер
"Україна має владу, яка зробить усе, щоб розпалити регіональну війну в Європі": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 6 червня
Юрій Вовчук
Автор Уляна Стельмашова
5 червня, 2024 середа
Американський підприємець Юрій Вовчук про свого діда, соратника Бандери: "Якби українці та американці прислухались до Івана Вовчука у 50-60-х роках, то ситуація зараз була б іншою"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
7 червня
19:05
Огляд
"Погані хлопці: Все або нічого"
"Аколіт" проти "... Лагерфельда": що подивитися на вихідних
18:57
Джо Байден
Ветерани ІІ Світової хотіли б, щоб США протистояли агресії Путіна, - Байден виступив з промовою у Нормандії
18:52
Зеленський і Путін
Путін заявив про готовність до переговорів з Києвом "на базі Стамбула, але з урахуванням реалій сьогодення"
18:28
Оновлено
Нідерланди
Нідерланди виділять кошти на виробництво бойових машин і безпілотників для України
18:16
окупанти в Криму
Партизани "Атеш" розсекретили імена кримських зрадників зі 126-ї та 810-ї бригад
18:08
Українських біженців в Естонії позбавлять права на безплатний проїзд у повітовому транспорті: причина
18:08
Ексклюзив
Крим, Балаклава
Крим може стати пасткою для окупантів. Пояснення експерта Лакійчука
17:49
Володимир Зеленський
"Зеленський обирає катастрофічну ескалацію, а прикордонники мінують береги Тиси": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 7 червня
17:45
Ексклюзив
Верховна Рада, 28 липня 2023
Бюджет може втратити 40 млрд грн через новий закон про підвищення акцизу на тютюн, - Синютка
17:36
Німеччина, військова форма
Німеччина потребує додатково 75 тис. військових для виконання оборонних планів НАТО
17:20
Українська історична драма "Чому я живий" зʼявилася на Netflix
17:18
Оновлено
Байден зустрівся з Зеленським у Франції
БТРи, боєприпаси й ракети для ППО: що увійшло в новий пакет допомоги США Україні на $225 млн
17:16
Бенні Ганц
Ультиматум для Нетаньягу: міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц оголосить про вихід з уряду
17:07
По всій Україні 8 червня діятимуть графіки погодинних відключень
16:50
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Бронювання відбуватиметься в нормальному режимі, найближчим часом питання буде вирішено, - Ярова
16:47
мобільний зв'язок
Росіяни на ТОТ створюють "антитерористичні комісії": "зачищають" українців, які контактують з родичами в Європі чи на вільних територіях
16:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:33
ударний дрон «Лютий»
На Харківщині в автівку влучив російський дрон: поранені дві жінки
16:24
Охороняв будівлі базування росіян під час окупації Куп'янська: колаборант отримав 12 років тюрми
16:04
телевізор немає сигналу
Росія перериває ефіри європейських дитячих каналів і транслює військові відео, - Bloomberg
15:53
поліція польщі
Польські поліцейські, які працюють на кордоні з Білоруссю, носитимуть із собою вогнепальну зброю
15:43
Маріуполь вибух
Окупанти в Маріуполі планують оголосити "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, - Андрющенко
15:16
Ексклюзив
Росіяни намагаються створити больову точку: військовослужбовець ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку
15:16
Організовував фіктивні шлюби для ухилянтів: на Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка
15:13
Латвія збільшила квоту для реабілітації українських військових до 200 пацієнтів на рік
15:08
Огляд
енергетика
Яка зима нас чекає і до чого тут підвищення тарифів? Енергетики про ситуацію зі світлом
15:01
вимкнення світла
В Україні в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків вимкнення світла
14:54
Вибухи, Луганськ
"Прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників": Лисогор про обстріли Луганська
14:48
Сергій Марченко
Сектор безпеки й оборони України профінансований повністю, – міністр фінансів Марченко
14:39
Жінка, яка називає себе прообразом персонажа з серіалу "Оленя", вимагає від Netflix $170 млн
14:26
Крим, Ялта
Від початку окупації Криму кількість політв'язнів і переслідуваних Росією зросла до 331 людини, 54 з них звільнено
14:09
Швейцарія
Швейцарія виділила понад 60 млн євро на підтримку України у сфері цифровізації
14:03
Нікополь. Обстріл
У Нікополі під час російського артобстрілу загинула жінка
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що не так з Гуменюк? Як скандальна речниця ОК "Південь" обрізала статті про українських воїнів у топових ЗМІ світу
13:56
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Рахунки військовозобов’язаних, які вказали недійсну адресу в "Резерв+", можуть заблокувати
13:43
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, - Шмигаль
13:26
літо
Повсюди дощі та спека: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
13:23
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей, імовірно, не поїде на Саміт миру у Швейцарії: причина
13:19
Нацполіція ідентифікувала 25 колаборантів з окупованої частини Запорізької області й оголосила їм підозру
13:16
На фото: кадр з фільму "Голодні ігри"
Авторка "Голодних ігор" пише пʼяту книжку серії, фільм за нею вийде 2026 року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV