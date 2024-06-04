Ісландія додатково надасть €667 тис. фонду підтримки енергетики України
Ісландія зробить додатковий внесок до фонду підтримки української енергетики - €667 тис. Таким чином її вкладені кошти становитимуть понад 2,7 млн
Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики України.
Зазначається, що внесок у розмірі €667 тис. є другим від Ісландії. Минулого разу держава перерахувала до фонду підтримки енергетики України понад €2 млн.
Таким чином, загальна допомога Ісландії становитиме €2,72 млн євро.
"Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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