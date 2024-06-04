Ісландія додатково надасть €667 тис. фонду підтримки енергетики України

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики України.

Зазначається, що внесок у розмірі €667 тис. є другим від Ісландії. Минулого разу держава перерахувала до фонду підтримки енергетики України понад €2 млн.

Таким чином, загальна допомога Ісландії становитиме €2,72 млн євро.

"Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.