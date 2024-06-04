Уряд затвердив стратегію зміцнення енергетики після ударів РФ
Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через ворожі обстріли. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про стратегію зміцнення енергетики
Про це йшлося на засіданні уряду 4 червня.
"Сьогодні наш ключовий пріоритет - зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти. Сьогодні наш ключовий пріоритет - зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти", - заявив Шмигаль.
Він додав, що наразі "Укренерго" знову вимушене вдаватися до планових відключень світла для того, щоб відновити та посилити енергосистему.
Кабінет міністрів схвалив стратегію, яка складається з п’яти блоків:
- Посилення системи ППО.
- Ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів.
- Децентралізація енергосистеми.
- Міжнародна підтримка та співробітництво.
- Енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.
За словами Шмигаля, для третього - найважливішого - блоку уряд сформував комплекс заходів. Зокрема зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання.
Також через надання пільгових кредитів планують підтримувати споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію. Крім цього, у кожному обласному центрі планують облаштувати установки для живлення критичної інфраструктури. Йдеться про десятки міні-ТЕЦ по всій країні.
- У Києві планують розмістити шість міні-ТЕЦ через нестачу електроенергії. Вони будуть розташовані на правому й лівому берегах міста.
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