Франція підтримала Польщу щодо обмеження експорту сільгосппродукції з України, - Politico
Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції
Про це повідомляє Politico.
Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зібралися на саміті Веймарського трикутника в п'ятницю, де закликали до підтримки України.
Водночас обидва лідери домовилися про зближення Парижа і Варшави, повідомили дипломати напередодні важливих переговорів у вівторок ввечері. Ці переговори спрямовані на усунення розбіжностей, що виникли в останній момент між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.
Згідно з оцінками Комісії, на які посилалися два анонімних дипломати, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.
"Це величезне скорочення для країни, яка насправді потребує всієї можливої допомоги," - заявив один з дипломатів.
У Парижі погрожують зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік.
"Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди".
Якщо цю суперечку не вдасться вирішити швидко, вона може затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга – і виявити заяви лідерів про солідарність з Україною, оскільки вони опиняться під тиском фермерів, які стверджують, що не можуть конкурувати з дешевим імпортом через бюрократію ЄС.
- 17 березня стало відомо, що польські фермери на 4 дні заблокують пункт пропуску на кордоні з Німеччиною. Також вони блокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Акції протесту почалися 9 лютого. Протестувальники вимагають скасувати преференції для продукції з України, а також відтермінувати законодавчі зміни у галузі сільського господарства, які вводить ЄС.
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