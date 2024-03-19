Франція підтримала Польщу щодо обмеження експорту сільгосппродукції з України, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зібралися на саміті Веймарського трикутника в п'ятницю, де закликали до підтримки України.

Водночас обидва лідери домовилися про зближення Парижа і Варшави, повідомили дипломати напередодні важливих переговорів у вівторок ввечері. Ці переговори спрямовані на усунення розбіжностей, що виникли в останній момент між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.

Згідно з оцінками Комісії, на які посилалися два анонімних дипломати, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.

"Це величезне скорочення для країни, яка насправді потребує всієї можливої допомоги," - заявив один з дипломатів.

У Парижі погрожують зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік.

"Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди".

Якщо цю суперечку не вдасться вирішити швидко, вона може затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга – і виявити заяви лідерів про солідарність з Україною, оскільки вони опиняться під тиском фермерів, які стверджують, що не можуть конкурувати з дешевим імпортом через бюрократію ЄС.