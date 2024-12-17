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GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни

17 грудня, 2024 вiвторок
14:12
Економіка GET Business Festival 2024

12 грудня GET Business Festival об’єднав досвід понад 100 бізнес-лідерів, які на трьох сценах обговорювали стратегії розвитку, інновації та партнерські програми

Зміст

1400 учасників долучилися до інтенсивного навчання та нетворкінгу в UNIT.City. 

Ведучими фестивалю стали топові ведучі 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2 та ТЕТ, головної сцени – Юрій Горбунов та Руслан Шаріпов, сцену "Бізнес-кейси" вели Максим Сухенко та Катерина Нестеренко. На сцені "Маркетингові стратегії" ведучими були Нікіта Добринін та Ірина Прокоф'єва.

Захід розпочався з відкритого інтерв’ю на сцені із Данилом Гетманцевим, головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він відповів на найгарячіші запитання підприємців щодо податків та поділився досягненнями з детінізації економіки.
Важливу дискусію про можливості євроінтеграції провели Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань держвлади та голова партії "Слуга народу", Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України, Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ, та Ігор Ліскі, засновник EFI Group. Модераторка — Наталія Микольська, виконавча директорка Diia.City United.

Ігор Сироватко, операційний директор OLX Україна та Центральна Азія, бізнес-коуч, розповів про перспективні ніші для старту бізнесу, а Павло Матіяш, СEO Activitis та онлайн-сервісу eDilo, пояснив, як оплата частинами змінює правила гри для бізнесу. 

У панелі про штучний інтелект під модерацією Тетяни Шерман взяли участь Олександр Краковецький, CEO DevRain, CTO DonorUA, Володимир Красотін, директор з цифрової трансформації фармацевтичної компанії  "Лідерна", Андрій Желєзняк, директор Big Datа "Київстар", Дмитро Самолюк, Head of Digital телеканалів "Ми-Україна" та "Ми-Україна+", та Ольга Кронда, начальниця департаменту розвитку інновацій IP-офісу.

Про ефективність партнерських програм дискутували під модерацією Сергія Кості, маркетинг-директора Bolt у країнах Центральної, Східної Європи та Азії: Євген Янович, актор, ведучий шоу "20:23", Ольга Дівущак, маркетологиня Foundation Coffee Roasters, Co-founder Paint digital Agency, Катерина Жураківська, директорка з маркетингу БФК Gulliver, Антон Бокий, Chief Marketing Officer INTERTOP Ukraine, та Альона Горковенко, Marketing Team Manager, OLX Ukraine and CA.

Учасниці панелі про соціальні проєкти бізнесу під час війни

Соціальні проєкти бізнесу під час війни обговорили: Яна Ляхович, керівниця департаменту корпоративних та інтегрованих комунікацій 1+1 media, Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine, Валерія Татарчук, засновниця БФ "ТВОЯ ОПОРА", Маша Проніна, Head of marketing мережі супермаркетів  ЕКО МАРКЕТ, Олександра Гайворонська, директорка Департаменту розвитку і партнерств "Повернись живим", Олександра Ковтуненко, CSR Communications Manager "Київстар". Модераторка — Юлія Соцька, керівниця PR БФ "Повернись живим".

Тарас Маципура, віцепрезидент з маркетингу PJSC Carlsberg Ukraine наголосив, що соціальна відповідальність стає не просто обов’язком, а справжньою конкурентною перевагою.

Виклики енергетичної галузі розглянули: Ольга Рибачук, керівна директорка Elementum Energy, Олександр Клепалов, в. о. СЕО в Atmosfera, Володимир Перегудов, старший координатор проєкту GIZ, Олександр Кісільов, радник генерального директора АТ "Енергетична компанія України", Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку, та Ігор Тинний, власник IVT group.

В'ячеслав Поліновський, CEO онлайн-академії GoITeens, представив успішний кейс створення EdTech-продукту, а Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів WOW Corporation, розкрила тему важливості мрій у бізнесі.

Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis, проаналізував тенденції OOH-ринку. Макс Нефьодов, директор з інноваційних рішень Київської школи економіки, поділився комплексною стратегією підтримки державою МСП.

У панелі, присвяченій фінансам, взяли участь: Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО, Ірина Старомінська, CEO Universal Bank, Катерина Рожкова, перша заступниця голови НБУ, та Тетяна Тимченко, фінансова директорка "Нової пошти".

Демографічні виклики та рішення обговорили: Олег Давиденко, директор з корпоративних комунікацій Групи «Метінвест», Ілона Пасечник, директорка/HRD "АЛВІВА УКРАЇНА" керівної компанії ALVIVA GROUP,  Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, Тимофій Брік, ректор Університету «Київська школа економіки», Надія Крижановська, головна лікарка, кофаундерка Preventa. Модераторка — Оксана Рудюк, PR-директорка American University Kyiv.

Генеральний партнер — OLX; головні партнери — "ПриватБанк" та "Київстар".

 

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