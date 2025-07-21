Головні деструктори санкцій ЄС нейтралізовані, - політоглядач Шкіль

Про це в ефірі Еспресо сказав екснардеп та політичний оглядач Андрій Шкіль.

"Головне, що цей пакет санкцій завдає серйозного удару по уявленню Кремля щодо того, що розвал Європейського Союзу ось-ось настане. Ні, не настає, і європейська єдність була продемонстрована. По-перше, коли дуже якісно продемонстрував свою потужну фігуру у ЄС Фрідріх Мерц, він зателефонував телефонував Фіцо і переконав його за декілька хвилин телефонної розмови в тому, що не вартує блокувати цей пакет санкцій", - заявив він.

Шкіль також зауважив, що десь зник прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

"Він мав же ж на першій лінії оборони стояти і вдаряти кулаком по трибуні і захищати суверенне право Угорщини, блокувати усе те, що є допомогою для України. Він зник і таким чином не вплинув на те, щоби заблокувати 18-й пакет санкцій. Чому? Тому що Європейський Союз вже наготував не пакет санкцій, а економічні впливи, тобто буде заборонено завозити російський газ до Європейського Союзу в будь-яких формах. Зріджений газ, трубогінний, будь-який. З 1 січня 2027 року цей процес починається, 31 грудня того ж самого року цей процес має закінчитися", - вважає оглядач.

На його думку, Словаччина отримала певну "вилку".

"Якщо зараз вона буде протестувати, то управу на неї знайдуть. Наприклад, для того, щоб застосувати ці економічні дії Європейським Союзом проти Росії, російського газу і нафти, потрібно тільки більшість членів ЄС. Ну і ясно, що така більшість є. І плюс терпець щодо таких дій Орбана дещо вже втомився, тобто не хочуть так сильно це терпіти. І вже наготовлена ціла низка заходів, які уможливлять позбавлення Угорщини права голосу в Європейській Раді. Не тільки права вето, а право голосу. І складніше буде Орбану брати участь у своїх внутрішніх виборах, коли він отримає такого дзвінкового ляпаса від ЄС. Тому зараз усі засоби в руках Європейського Союзу. Головні деструктори Європейських санкцій нейтралізовані", - додав Шкіль.

Він вважає, саме тому вже зараз ведеться розмова про потужніший за попередній 19-й пакет санкцій, який також готується.

"Цей каскад санкційних процесів справді, якщо не змусить Росію до припинення вогню, том принаймні змусять Росію звернути увагу на те, що їхні прогнози щодо розвалу швидкого ЄС зруйновані", - підсумував оглядач.