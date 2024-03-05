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Гранти "Власна справа": 14 600 українців отримали 3,5 млрд грн на розвиток бізнесу, програма триває

5 березня, 2024 вiвторок
11:32
Економіка малий бізнес

Від старту грантової програми "Власна справа" 14 600 українців отримали 3,5 млрд грн від держави на розвиток або започаткування бізнесу

Про це інформує Міністерство економіки України. 

"Від початку дії грантової програми “Власна справа” маємо вже 14 600 грантоотримувачів, які під час реалізації своїх бізнес-проектів створять понад 30 тисяч робочих місць в усіх регіонах країни. Через мікрогранти держава інвестує в розвиток підприємництва загалом вже 3,5 млрд грн. Це тисячі компаній, які виготовляють продукцію, надають послуги і сплачують податки до бюджету. Понад 1 млрд грн отримувачі грантів вже повернули державі у вигляді сплачених податків та зборів", - розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко. 

Вказано, що переможцями третьої хвилі програми у 2024 році стали 462 українці, серед яких 51% жінок, 39% чоловіків та 10% юридичних осіб. Вони отримають 111 млн грн на започаткування або розширення бізнесу.  

Найбільше грантоотримувачів із:

  • Львівської області (62 людини)
  • Київської області (40 людей)
  • Сумської області (35 людей)
  • Рівненської області (29 людей)
  • міста Києва (49 людей)

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці третьої хвилі, є:

  • гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів
  • тимчасове розміщування й організація харчування
  • переробна промисловість

Довідково. За програмою "Власна справа" можна отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. 

  • Раніше стало відомо, що у 2024 році Світовий банк планує виділити $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу. 
Теги:
Суспільство
Україна
бізнес
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