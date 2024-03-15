Італія допоможе Україні просувати бренд Made in Ukraine: у Мінекономіки уточнили, як саме
Італія, яка має успішний досвід реалізації програм підтримки місцевих виробників, надасть експертів, які допоможуть Україні просувати бренд Made in Ukraine
Про це повідомила перша віцепрем'єрка України, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко після зустрічі з міністром підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо, яка відбулася в межах Саміту міністрів країн G7 щодо промисловості, технологій та інновацій.
"Італійський уряд має успішний досвід реалізації програм підтримки місцевих виробників. Завдяки такій підтримці бренд Made in Italy став відомим у всьому світі. Домовились про те, що Італія надасть експертів, які допоможуть Україні просувати бренд Made in Ukraine за прикладом того, як це відбувалося в Італії два десятки років тому", - розповіла чиновниця.
"Також італійські партнери запропонували допомогти із просуванням українських виробників на таких торгових майданчиках, як Amazon та інші", - додала вона.
Також сторони обговорили перспективи залучення італійського приватного сектора до відновлення економіки України – спільні проєкти у сфері логістики, виробництва та інші.
"Для нас украй важливо залучати іноземних інвесторів на український ринок, як повертати тих, які залишили український ринок з початку повномасштабного вторгнення, так і тих, хто не працював в Україні, але розглядає цю можливість. В першу чергу - інвестиції у реальний сектор та локалізацію виробництв", - наголосила Свириденко.
- У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг.
- Пізніше Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".
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