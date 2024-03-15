Італія допоможе Україні просувати бренд Made in Ukraine: у Мінекономіки уточнили, як саме

Про це повідомила перша віцепрем'єрка України, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко після зустрічі з міністром підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо, яка відбулася в межах Саміту міністрів країн G7 щодо промисловості, технологій та інновацій.

"Італійський уряд має успішний досвід реалізації програм підтримки місцевих виробників. Завдяки такій підтримці бренд Made in Italy став відомим у всьому світі. Домовились про те, що Італія надасть експертів, які допоможуть Україні просувати бренд Made in Ukraine за прикладом того, як це відбувалося в Італії два десятки років тому", - розповіла чиновниця.

"Також італійські партнери запропонували допомогти із просуванням українських виробників на таких торгових майданчиках, як Amazon та інші", - додала вона.

Також сторони обговорили перспективи залучення італійського приватного сектора до відновлення економіки України – спільні проєкти у сфері логістики, виробництва та інші.

"Для нас украй важливо залучати іноземних інвесторів на український ринок, як повертати тих, які залишили український ринок з початку повномасштабного вторгнення, так і тих, хто не працював в Україні, але розглядає цю можливість. В першу чергу - інвестиції у реальний сектор та локалізацію виробництв", - наголосила Свириденко.