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Кібератаки, дзеркальні дії та позови: в ЄС прораховують відповіді РФ на конфіскацію активів, – Politico

6 лютого, 2024 вiвторок
12:57
Економіка санкції проти рф

У країнах ЄС побоюються дзеркальних дій, судових позовів та кібератак з боку Росії після конфіскації активів РФ, також втрати репутації серед інвесторів

Про це пише Politico з посиланням на співрозмовників.

"Впродовж місяців посадовці ЄС шукають шляхи використання активів на суму близько 200 мільярдів євро, які блок заморозив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, але це постійно створює нові проблеми. Зараз деякі уряди розробляють план, щоб спробувати досягти такого ж результату, не вирішуючи поки що долю цих активів. Група G7 розглядає пропозицію використати їх як заставу для кредитів, які можуть профінансувати відновлення України", - пише видання з посиланням на посадовців, які беруть участь у переговорах.

Бельгійський консервативний депутат Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, який висунув цю ідею в інтерв'ю Politico минулого тижня, заявив, що це чинитиме тиск на Путіна, щоб він припинив війну і сів за стіл переговорів.

Тим часом в ЄС зростає занепокоєння щодо кроків у відповідь з боку Москви, включаючи потенційні кібератаки на країни ЄС.

Кілька європейських посадовців, які брали участь в обговоренні, попередили, що конфіскація активів може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії.

Це накладається на попередження про те, що це може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів, заявили джерела.

"Ми входимо в незвідані води", - сказав дипломат ЄС на умовах анонімності. "Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів", - додав він.

У Європі побоюються, що Москва може у відповідь подати шквал скарг на міжнародний депозитарій Euroclear, який зберігає більшість російських резервів у Європі.

"Така установа, як Euroclear, є дуже системною фінансовою установою", - заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

"Ми повинні намагатися уникнути впливу [конфіскації російських активів] на фінансову стабільність", - сказав він.

Дипломат ЄС також попередив, що Росія може посилити свої кібератаки на західні фінансові установи.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у Сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у РФ підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи 30 січня ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України

Теги:
ЄС
санкції проти Росії
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