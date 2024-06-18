"Мене бентежить та зухвалість, з якою влада нехтує елементарними речами": нардеп Кучеренко про підвищення податків

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Можна розглядати будь-яку модель, бо дійсно війна має свою ціну, у тому числі це і життя, і здоров'я, і фінанси, і податки, але не в такій ситуації, не при такій владі, не при такій конструкції контролю за суспільними грошима. В принципі тут контролю сьогодні ніякого нема. Мене бентежить та зухвалість, з якою влада нехтує елементарними речами, не підпускаючи навіть до контролю за бюджетними витратами, починаючи з Наєма, фортифікацій, дронів і так далі. Не підпускають до аудиту енергетичних компаній", - зауважив народний депутат України.

За його словами, кожна енергетична компанія закрила повністю свою інформацію, бо мають величезні кошти на зарплатню, витрачають наліво і направо.

"І все закрито, і все це ми потім бачимо у платіжках. Тому, за таких умов, нечесної, непаритетної розмови з суспільством, безумовно, ці податки дратують і є фактором дестабілізації, особливо в умовах, коли бізнес постійно витримує тиск з боку цілої армії правоохоронців з різних структур, які сьогодні позбавлені своїх традиційних доходів. Це все викликає спротив, неприйняття цієї так званої податкової політики з боку влади", - резюмував Олексій Кучеренко.