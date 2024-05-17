Ми зараз не можемо забезпечити необхідний обсяг видачі потужності в мережу, - виконавчий директор ДТЕК Сахарук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За останні три місяці ворог атакував 5 станцій ДТЕК. Було зруйновано або пошкоджено 80% генеруючої потужності компанії "ДТЕК Енерго", яка управляє тепловими електростанціями. Працює досить обмежена кількість блоків. Ступінь руйнації достатньо серйозний. Якщо говорити про відновлення, то це вимірюється сумою у $350-400 млн", - зауважив виконавчий директор ДТЕК.

За його словами, стосовно терміну виготовлення обладнання та проведення необхідних робіт, то мова йде про 8-12 місяців.

"Тому зараз по наших компаніях ми не можемо забезпечити необхідний обсяг видачі потужності в мережу через обстріли, які відбулися протягом останніх трьох місяців", - резюмував Дмитро Сахарук.