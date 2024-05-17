Ми зараз не можемо забезпечити необхідний обсяг видачі потужності в мережу, - виконавчий директор ДТЕК Сахарук
Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, зазначив, що за останні три місяці внаслідок ворожих атак зруйновано або пошкоджено 80% генеруючої потужності компанії "ДТЕК Енерго"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"За останні три місяці ворог атакував 5 станцій ДТЕК. Було зруйновано або пошкоджено 80% генеруючої потужності компанії "ДТЕК Енерго", яка управляє тепловими електростанціями. Працює досить обмежена кількість блоків. Ступінь руйнації достатньо серйозний. Якщо говорити про відновлення, то це вимірюється сумою у $350-400 млн", - зауважив виконавчий директор ДТЕК.
За його словами, стосовно терміну виготовлення обладнання та проведення необхідних робіт, то мова йде про 8-12 місяців.
"Тому зараз по наших компаніях ми не можемо забезпечити необхідний обсяг видачі потужності в мережу через обстріли, які відбулися протягом останніх трьох місяців", - резюмував Дмитро Сахарук.
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