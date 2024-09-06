Мінекономіки пропонують розширити Національний кешбек на придбання книг і послуги книгарень
Мінекономіки просять передбачити можливість використання коштів за програмою "Національний кешбек" на придбання книжок і послуги розповсюджувачів книговидавничої продукції
Про це повідомила пресслужба Мінкульту, який разом із комітетом ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики та Українським інститутом книги звернувся з відповідною пропозицією до Міністерства економіки України, яке є розробником цього експериментального проєкту.
"МКІП разом з профільним Комітетом Верховної Ради та УІК наголошують на тому, що підтримка українських книгорозповсюджувачів у рамках експериментального проєкту "Національний кешбек" повинна стати важливою і неодмінною частиною державної політики підтримки цілісного українського культурного продукту", - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали про досвід реалізації держпрограми єПідтримка, в межах якої за два місяці, з грудня 2021-го по лютий 2022 року, майже 9 млн українців витратили загалом 3,4 млрд грн, і найбільше коштів пішли саме на придбання книг.
- Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про Національний кешбек, завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
- 2 вересня у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування Національного кешбеку.
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