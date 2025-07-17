Мінімальна пенсія має дорівнювати прожитковому мінімуму, – Свириденко

Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді 17 липня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Наше завдання – зробити так, аби мінімальна пенсія прирівнювалася до прожиткового мінімуму. Разом із головою комітету працюватимемо над цим питанням", - сказала вона.

За її словами, той, хто не має можливості сплачувати за комунальні послуги, матиме змогу отримувати субсидію.

"Ми маємо зробити її ефективною та прозорою", – додала посадовиця.

Щодо БЕБ, процедура обрання нового керівника, за словами Свириденко, відбулася відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, 14 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд.

У четвер, 17 липня, Верховна Рада України підтримала призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром. За це проголосували 262 нардепи. Згодом парламент підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Обрання директора БЕБ: що відомо

24 червня детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним із керівників операції "Чисте місто", виграв конкурс на керівника Бюро економічної безпеки.

Однак 7 липня Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Бізнес-спільнота України 8 липня звернулася до уряду з закликом переглянути рішення та призначити обраного директора Бюро економічної безпеки.

11 липня Цивінський повідомив про відсутність офіційної відповіді від Кабінету Міністрів України щодо причин його непризначення.

12 липня народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" та "Голос" зареєстрували проєкт постанови ВР з вимогою до уряду негайно виконати норми закону і призначити керівника БЕБ, визначеного на прозорому і чесному конкурсі. Однак Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки заявила, що не переглядатиме свого рішення про визначення переможцем Цивінського.