Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна

Про це інформує Reuters.

"Лукойл" заявив, що прийняв пропозицію купити його активи від Gunvor. Водночас він зобовʼязався не вести перемовини про продаж з іншими потенційними покупцями.

Міжнародну енергогрупу Gunvor Group зареєстрували в 2000 році на Кіпрі, однак та веде свою діяльність через офіси інших країн. Компанія стала відома як найбільший світовий трейдер російської нафти.

Серед засновників Gunvor – близький соратник керівника Кремля Путіна Геннадій Тимченко. Той продав свою частку групи в 2014 році, коли США запровадили санкції проти РФ після анексії Криму.

"Як і багато торговельних компаній, Gunvor отримав значні прибутки від зростання цін на нафту та газ, яке почалося після початку війни в Україні та кроку Європи до скорочення залежності від російської енергії", – пишуть у матеріалі.