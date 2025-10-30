Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
Після санкцій Сполучених Штатів нафтова компанія РФ "Лукойл" оголосила про продаж міжнародних активів. Цю пропозицію прийняла енергетична компанія Gunvor Group Ltd., серед засновників якої – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна
Про це інформує Reuters.
"Лукойл" заявив, що прийняв пропозицію купити його активи від Gunvor. Водночас він зобовʼязався не вести перемовини про продаж з іншими потенційними покупцями.
Міжнародну енергогрупу Gunvor Group зареєстрували в 2000 році на Кіпрі, однак та веде свою діяльність через офіси інших країн. Компанія стала відома як найбільший світовий трейдер російської нафти.
Серед засновників Gunvor – близький соратник керівника Кремля Путіна Геннадій Тимченко. Той продав свою частку групи в 2014 році, коли США запровадили санкції проти РФ після анексії Криму.
"Як і багато торговельних компаній, Gunvor отримав значні прибутки від зростання цін на нафту та газ, яке почалося після початку війни в Україні та кроку Європи до скорочення залежності від російської енергії", – пишуть у матеріалі.
- 22 жовтня міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
- Російська нафтова компанія "Лукойл" заявила 27 жовтня, що має намір продати свої активи за кордоном через "обмежувальні заходи деяких держав".
