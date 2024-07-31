Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка На Дніпропетровщині збудують протирадіаційне укриття за 147,8 млн грн

На Дніпропетровщині збудують протирадіаційне укриття за 147,8 млн грн

Юлія Юліна
31 липня, 2024 середа
16:07
Економіка укриття

У місті Покров Дніпропетровської області збудують протирадіаційне шкільне укриття на 900 осіб. Вартість проєкту сягає 147,8 млн грн

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"З початком повномасштабного вторгнення всі заклади освіти міста Покров, що на Дніпропетровщині, перейшли на дистанційну форму, в тому числі й Покровський ліцей №8, в якому навчалося майже 400 учнів. Аби повернути дітей до очного навчання, було вирішено будувати нове протирадіаційне укриття", - йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає зведення укриття як окремої підземної споруди з трьома евакуаційними виходами. Входи будуть обладнані захисно-герметичними дверима. Санвузли буде забезпечено спеціальним обладнанням. Укриття буде облаштовано для зручного навчання та перебування 900 осіб, в тому числі людей з інвалідністю.

Загальний бюджет проєкту становить 147,8 млн гривень. Завершити будівництво укриття планується до кінця 2024 року.

Ситуація з укриттями у школах

Станом на липень 2023 року 65% закладів освіти в Україні мали укриття.

1 вересня за парти сіли, за даними МОН, близько пів мільйона школярів. Офлайн навчання проводять лише там, де в школах облаштовано укриття.

У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Міносвіти уклало з ЮНІСЕФ меморандум щодо створення нових стандартів для укриттів.

У лютому 2024 року уряд заборонив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках під час навчального процесу.

Цьогоріч державна субвенція на будівництво й ремонт укриттів становить 2,5 млрд грн.

Теги:
Новини
Україна
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Читайте також:
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
30 липня, 2024 вiвторок
ГРУ причетне до підпалу автівок українських військових у тилу, - керівник ЦПД Коваленко
демобілізація прикордонників
Автор Оксана Ліховід
30 липня, 2024 вiвторок
Треба швидше приймати: Згурець про законопроєкт щодо створення приватних військових компаній в Україні
ПВК Вагнера
Автор Світлана Кравченко
30 липня, 2024 вiвторок
Знищення вагнерівців у Малі: в ISW проаналізували, як це може вплинути на ситуацію на фронті
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.84
    Купівля 40.84
    Продаж 41.32
  • EUR
    Купівля 44.17
    Продаж 44.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 липня
16:42
серіал "Дім дракона"
Творці "Дому дракона" розповіли, де в другому сезоні можна побачити Джорджа Мартіна
16:37
Сергій Куліш
Олімпіада-2024: українець Куліш вийшов у фінал змагань з кульової стрільби
16:33
Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентувало нові видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь"
16:28
новини Львівщини
В Україні засудили трьох проросійських агітаторів, серед яких депутат ОПЗЖ
16:09
Збірна України з академічного веслування
Олімпіада-2024: Україна стала пʼятою у фіналі жіночих парних четвірок в академічному веслуванні
16:08
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни з дронів атакували Херсон та область: поранено чоловіка та пошкоджено 2 автобуси
16:07
Гауляйтер Євген Балицький
Гауляйтера окупаційної "влади" Запорізької області Балицького підозрюють у використанні дітей для проросійських акцій
16:01
OPINION
Сергій Фурса
То ви за девальвацію чи за підняття податків?
15:55
До Білорусі прибула делегація міноборони Ірану: обговорювали співпрацю у сфері інженерного забезпечення
15:47
Мають попит: Укрзалізниця розширює перелік потягів із жіночими купе
15:38
Оновлено
Росіяни атакували Куп'янщину КАБами: вбили дружину рятувальника та поранили їхнього 10-річного сина
15:36
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що дозволяє призупинити виплати за держборгом до жовтня
15:31
Партнерський матеріал
як МІПЛ розслідує воєнні злочини РФ
"Сина не було ні серед живих, ані серед мертвих": як МІПЛ розслідує воєнні злочини РФ
15:23
електроенергія
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 31 липня
15:13
На Дніпропетровщині судді, підозрюваному у викраденні людини, обрали запобіжний захід
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:07
Китай
Китай після візиту Кулеби обмежив експорт військових дронів, - Bloomberg
14:51
Інтерв’ю
Фестиваль фотографії без об'єктива: від райського саду до життя в умовах війни
14:42
Ноутбук
В Україні створили панель з публічним доступом до статистики кримінальних справ щодо бізнесу
14:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 липня: скільки коштують долар і євро
14:17
врожай
Прогноз цьогорічного врожаю зернових та олійних знизили до 71,8 млн тонн: причини
14:07
Оновлено
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Угорщина ветувала заяву ЄС щодо порушень на виборах у Венесуелі, - Politico
14:02
OPINION
Ігор Луценко
Громадяни зможуть створювати бойові підрозділи
14:00
Метті Гілі з гурту The 1975
Фестиваль у Малайзії вимагає $2,4 млн від гурту The 1975 за гей-поцілунок на сцені
13:39
Ексклюзив
Ізраїль зупинився під звуки сирен
"Зросли ціни, бізнес потерпає": ізраїльська журналістка про напруження між Ізраїлем і Туреччиною через війну проти ХАМАС
13:35
парламент Молдови
У Молдові обшукують парламент у справі про шпигунство голови департаменту на користь РФ, - Радіо Свобода
13:33
Шалва Папуашвілі
Спікер парламенту Грузії Папуашвілі заявив, що Іран не є співучасником РФ у війні проти України
13:24
Новини компаній
Учасники проєкту Femunity Teens від Ferrexpo
Проєкт Ferrexpo визнано найкращою соціальною ініціативою для молоді
13:21
Агресивна війна: СБУ заочно оголосила підозри помічнику Путіна Дюміну та заступнику міністра оборони РФ Євкурову
13:18
гранатомет NLAW
ЗСУ прийняли на озброєння майже 20 зразків гранатометів виробництва 6 країн за час повномасштабної війни
13:06
кібератака
ГУР провело одну з найбільших кібератак на інтернет-інфраструктуру Росії, - ЗМІ
12:50
Наталія Мосейчук
У Росії заочно засудили українську телеведучу Мосейчук до 5 років колонії
12:46
Довгий список Букерівської премії 2024
Букерівська премія - 2024 оголосила довгий список номінантів
12:35
Вступна кампанія-2024
МОН запустило гарячу лінію "Школа офлайн", де можна дізнатись про зміни у навчанні
12:07
Спека у Києві
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 1 серпня та коли чекати на похолодання й дощі
12:06
OPINION
Володимир Омелян
Головним менеджером розвитку технологічного потенціалу має стати держава
11:56
На Харківщині виявили тіла двох літніх чоловіків, які загинули від вибухів
11:55
Правоохоронці та підозрюваний
Заради майна та грошей: у Києві 67-річного чоловіка підозрюють в отруєнні жінки, з якою він прожив 15 років
11:41
"Довга доба"
Війна в Україні: у Парижі під час Олімпіади покажуть фільм "Довга доба" та фотороботи Ліберових
11:40
Ексклюзив
Карта бойових дій за 24-31 липня
Бої тривають на підступах до Торецька у Залізному та Північному, - співзасновник DeepState Роман Погорілий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV