На Дніпропетровщині збудують протирадіаційне укриття за 147,8 млн грн
У місті Покров Дніпропетровської області збудують протирадіаційне шкільне укриття на 900 осіб. Вартість проєкту сягає 147,8 млн грн
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
"З початком повномасштабного вторгнення всі заклади освіти міста Покров, що на Дніпропетровщині, перейшли на дистанційну форму, в тому числі й Покровський ліцей №8, в якому навчалося майже 400 учнів. Аби повернути дітей до очного навчання, було вирішено будувати нове протирадіаційне укриття", - йдеться у повідомленні.
Проєкт передбачає зведення укриття як окремої підземної споруди з трьома евакуаційними виходами. Входи будуть обладнані захисно-герметичними дверима. Санвузли буде забезпечено спеціальним обладнанням. Укриття буде облаштовано для зручного навчання та перебування 900 осіб, в тому числі людей з інвалідністю.
Загальний бюджет проєкту становить 147,8 млн гривень. Завершити будівництво укриття планується до кінця 2024 року.
Ситуація з укриттями у школах
Станом на липень 2023 року 65% закладів освіти в Україні мали укриття.
1 вересня за парти сіли, за даними МОН, близько пів мільйона школярів. Офлайн навчання проводять лише там, де в школах облаштовано укриття.
У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Міносвіти уклало з ЮНІСЕФ меморандум щодо створення нових стандартів для укриттів.
У лютому 2024 року уряд заборонив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках під час навчального процесу.
Цьогоріч державна субвенція на будівництво й ремонт укриттів становить 2,5 млрд грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.32
- EUR Купівля 44.17Продаж 44.89
- Актуальне
- Важливе