На Дніпропетровщині збудують протирадіаційне укриття за 147,8 млн грн

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"З початком повномасштабного вторгнення всі заклади освіти міста Покров, що на Дніпропетровщині, перейшли на дистанційну форму, в тому числі й Покровський ліцей №8, в якому навчалося майже 400 учнів. Аби повернути дітей до очного навчання, було вирішено будувати нове протирадіаційне укриття", - йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає зведення укриття як окремої підземної споруди з трьома евакуаційними виходами. Входи будуть обладнані захисно-герметичними дверима. Санвузли буде забезпечено спеціальним обладнанням. Укриття буде облаштовано для зручного навчання та перебування 900 осіб, в тому числі людей з інвалідністю.

Загальний бюджет проєкту становить 147,8 млн гривень. Завершити будівництво укриття планується до кінця 2024 року.

Ситуація з укриттями у школах

Станом на липень 2023 року 65% закладів освіти в Україні мали укриття.

1 вересня за парти сіли, за даними МОН, близько пів мільйона школярів. Офлайн навчання проводять лише там, де в школах облаштовано укриття.

У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Міносвіти уклало з ЮНІСЕФ меморандум щодо створення нових стандартів для укриттів.

У лютому 2024 року уряд заборонив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках під час навчального процесу.

Цьогоріч державна субвенція на будівництво й ремонт укриттів становить 2,5 млрд грн.