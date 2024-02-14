На лінії фронту в Україні необробленими залишаються 1,4 млн га сільгоспземель, - дослідження

Про це свідчать результати дослідження німецького Інституту сільськогосподарського розвитку в країнах з перехідною економікою.

Зазначається, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ значна кількість родючих сільськогосподарських угідь в Україні залишилася під паром - не засіяною, особливо вздовж лінії фронту в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

"Ми використовуємо супутникові знімки Sentinel-2, щоб оцінити масштаби покинутих орних земель по обидва боки лінії фронту. Дані показують, що щонайменше 14 тис. км² (1,4 млн га) колишньої обробленої землі вздовж фронту залишилися необробленими внаслідок війни. З них 8 тис. км² (0,8 млн га) знаходяться на підконтрольних Україні територіях", - йдеться у повідомленні Інституту.

Як кажуть фахівці, господарі залишають землі, якщо їх обробка є фізично небезпечною, невигідною або матеріально неможливою. Наприклад, вирощування стає нерентабельним, якщо війна призвела до руйнування важливої сільськогосподарської інфраструктури (наприклад, силосів або машин), якщо робоча сила виїхала із зон конфлікту або була призвана до армії.

Значну небезпеку становлять також заховані під земною поверхнею міни та гранати, що не розірвалися.