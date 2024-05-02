Нафтогаз пояснив, завдяки чому Україна успішно пройшла опалювальний сезон
Україна вперше пройшла опалювальний сезон із газом винятково власного видобутку. Це відбулося завдяки тому, що загальний обсяг споживання став меншим
Про це в колонці NV Бізнес написав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.
Він нагадав, що у 2015 році Україна відмовилася від імпорту російського газу, "проте до сьогодні українці продовжують долати його наслідки".
"У 2023 році ми довели: з наявними газовими ресурсами Україна цілком спроможна бути самодостатньою. Так, опалювальний сезон 2023−24 років став першим в історії нашої держави, який ми пройшли на газі суто українського видобутку", - зазначив Чернишов.
При цьому він зауважив, що споживання газу зменшилося передусім через масову еміграцію.
"Безумовно, загальний обсяг споживання об'єктивно став меншим. Зі зрозумілих причин. Багато людей поїхали в інші країни — стало менше споживачів. Деякі індустріальні гіганти припинили своє існування, деякі скоротили обсяги виробництва — економіка стала меншою", - пояснив Чернишов.
"Але також збільшення видобутку — як державними компаніями, так і приватними видобувниками — призвело до того, що на сьогодні ми повністю збалансовані", - додав він.
- У лютому Енергоатом повідомляв, що ефективність роботи енергоблоків українських АЕС уперше в історії досягла 100%.
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