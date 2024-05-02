Нафтогаз пояснив, завдяки чому Україна успішно пройшла опалювальний сезон

Про це в колонці NV Бізнес написав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Він нагадав, що у 2015 році Україна відмовилася від імпорту російського газу, "проте до сьогодні українці продовжують долати його наслідки".

"У 2023 році ми довели: з наявними газовими ресурсами Україна цілком спроможна бути самодостатньою. Так, опалювальний сезон 2023−24 років став першим в історії нашої держави, який ми пройшли на газі суто українського видобутку", - зазначив Чернишов.

При цьому він зауважив, що споживання газу зменшилося передусім через масову еміграцію.

"Безумовно, загальний обсяг споживання об'єктивно став меншим. Зі зрозумілих причин. Багато людей поїхали в інші країни — стало менше споживачів. Деякі індустріальні гіганти припинили своє існування, деякі скоротили обсяги виробництва — економіка стала меншою", - пояснив Чернишов.

"Але також збільшення видобутку — як державними компаніями, так і приватними видобувниками — призвело до того, що на сьогодні ми повністю збалансовані", - додав він.