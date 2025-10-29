Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт

Про це Еспресо розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

"Від сьогодні молокопереробні підприємства знову можуть експортувати до ЄС сухе молоко і масло. Саме ці два продукти вже не можна було експортувати з серпня, оскільки були вичерпані квоти. На жаль, чи на щастя для українських споживачів, світовий обвал цін на ці біржові продукти, насамперед на масло, роблять його неконкурентним на ринку ЄС і попиту на нього поки що не немає. Тому наші переробні підприємства будуть намагатися всі ті запаси, які вони зробили за серпень - вересень, продавати на внутрішньому ринку", - каже вона.

За словами Олени Жупінас, є три основних молочні продукти, на які були збільшені квоти на експорт до ЄС з 29 жовтня. Це згущене молоко (квоти збільшили на 50% - з 10 тис. т до 15 тис. т), вершкове масло та спреди (квоти збільшили на 133% - з 3 тис. т до 7 тис. т), а також сухе знежирене молоко (квоти зросли на 208% - з 5 тис. т до 15,4 тис. т). Інша молочна продукція, зокрема кисломолочна (йогурт, кефір, сметана), а також сухе ціле молоко не мають квот і можуть поставлятися на ринки ЄС без мит.

Ціни на масло і сметану в Україні можуть знизитись у листопаді

На думку Олени Жупінас, набуття чинності нової торговельної угоди з ЄС може призвести до того, що ціни на молочні продукти можуть знизитись. Насамперед йдеться про ціни на масло та сметану.

"Нашим переробним підприємством треба знижувати ціни на цю продукцію для того, щоб сюди не зайшов імпорт. І вони вже починають потроху готуватися до цього. Уже з другої половини жовтня знижується ціна на сире молоко - основну сировину. Думаю, вже в листопаді для українських споживачів вершкове масло стане більш доступним", - каже вона.

Чому молочні продукти у Європі дешевші, ніж в Україні

На українських ринках, насамперед на заході країни багата молочної продукції з ЄС. Це так званий сірий імпорт.

"В Україні немає обмежень для фізичних осіб на ввезення молочної продукції. Тому люди на звичайних бусиках їдуть в польський великий торгівельний центр, типу Biedronky, купують там продукти і завозять сюди. Там вони дешевші, тому що, в першу чергу, ставка ПДВ не 20%, як у нас, а 6%. Окрім того, з таких товарів не сплачують ні мита, ні податки. Звичайно, від цього страждають переробні заводи, молочно-товарні ферми і під тиском цього дешевого, ніким не перевіреного сірого імпорту, ми можемо втратити галузь", - каже Олена Жупінас.

За її словами, українським виробникам в умовах війни складно конкурувати з європейськими.

"Собівартість нашої продукції може бути значно вищою за європейську, попри те, що ціна сирого молока в Європі на 30% вища, ніж в Україні. Але через те, що у нас проблеми з енергетикою, багато заводів працюють на генераторах, а вартість 1 кВт-години з генератора у десятки разів дорожча, ніж звичайної електрики. Тепер ще й незрозуміла ситуація з постачанням газу на переробні підприємства і ціни на нього також дуже висока. Додатковим викликом є кадровий голод, тож собівартість, на жаль, у нас вже вища, ніж європейська, - каже Олена Жупінас. - Є така програма українського уряду, як кешбек "Зроблено в Україні", яка закликає українців купувати саме українське і отримувати за це повернення коштів від держави, щоб підтримати наших нашого українського виробника. Але й ми самі маємо розуміти, що треба бути патріотами".