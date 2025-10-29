Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт
Ексклюзив

Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт

Зіновія Воронович
29 жовтня, 2025 середа
17:06
Економіка

З 29 жовтня українські виробники отримали можливість експортувати до ЄС більше масла, згущенки та сухого знежиреного молока, однак через те, що ціни в ЄС на сьогодні нижчі ніж в Україні, наша продукція неконкурентна

Зміст

Про це Еспресо розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

"Від сьогодні молокопереробні підприємства знову можуть експортувати до ЄС сухе молоко і масло. Саме ці два продукти вже не можна було експортувати з серпня, оскільки були вичерпані квоти. На жаль, чи на щастя для українських споживачів, світовий обвал цін на ці біржові продукти, насамперед на масло, роблять його неконкурентним на ринку ЄС і попиту на нього поки що не немає. Тому наші переробні підприємства будуть намагатися всі ті запаси, які вони зробили за серпень - вересень, продавати на внутрішньому ринку", - каже вона. 

Читайте також: Більше квот для аграріїв: що дає оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС

За словами Олени Жупінас, є три основних молочні продукти, на які були збільшені квоти на експорт  до ЄС з 29 жовтня.  Це згущене молоко (квоти збільшили на 50% - з 10 тис. т до 15 тис. т), вершкове  масло та спреди (квоти збільшили на 133% - з 3 тис. т до 7 тис. т), а також сухе знежирене молоко (квоти зросли  на 208% - з 5 тис. т до 15,4 тис. т). Інша молочна продукція, зокрема кисломолочна (йогурт, кефір, сметана), а також сухе ціле молоко не мають квот і можуть поставлятися на ринки ЄС без мит. 

Ціни на масло і сметану в Україні можуть знизитись у листопаді

На думку Олени Жупінас, набуття чинності нової торговельної угоди з ЄС може призвести до того, що ціни на молочні продукти можуть знизитись. Насамперед йдеться про ціни на масло та сметану.

"Нашим переробним підприємством треба знижувати ціни на цю продукцію для того, щоб сюди не зайшов імпорт. І вони вже починають потроху готуватися до цього. Уже з другої половини жовтня знижується ціна на сире молоко - основну сировину. Думаю, вже в листопаді для українських споживачів вершкове масло стане більш доступним", - каже вона. 

Чому молочні продукти у Європі дешевші, ніж в Україні

На українських ринках, насамперед на заході країни багата молочної продукції з ЄС. Це так званий сірий імпорт.

"В Україні немає обмежень для фізичних осіб на ввезення молочної продукції. Тому люди на звичайних бусиках їдуть в польський великий торгівельний центр, типу Biedronky, купують там продукти і  завозять сюди. Там вони дешевші, тому що, в першу чергу,  ставка ПДВ не 20%, як у нас, а 6%. Окрім того, з таких товарів не сплачують ні мита, ні податки. Звичайно, від цього страждають переробні заводи, молочно-товарні ферми і під тиском цього дешевого, ніким не перевіреного сірого імпорту, ми можемо втратити галузь", - каже Олена Жупінас. 

За її словами, українським виробникам в умовах війни складно конкурувати з європейськими. 

Читайте також: Україна може експортувати в ЄС 30 тис. тонн борошна. Як це позначиться на цінах в Україні

обівартість нашої продукції може бути значно вищою за європейську, попри те, що ціна сирого молока в Європі на 30% вища, ніж в Україні. Але через те, що у нас проблеми з енергетикою, багато заводів працюють на генераторах, а вартість 1 кВт-години з генератора у десятки разів дорожча, ніж звичайної електрики. Тепер ще й незрозуміла ситуація з постачанням газу на переробні підприємства і ціни на нього також дуже висока. Додатковим викликом є кадровий голод, тож собівартість, на жаль, у нас вже вища, ніж європейська, - каже Олена Жупінас. - Є така програма українського уряду, як кешбек "Зроблено в Україні", яка закликає українців купувати саме українське і отримувати за це повернення коштів від держави, щоб підтримати наших нашого українського виробника. Але й ми самі маємо розуміти, що треба бути патріотами".

  • 13 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила нову торговельну угоду з Україною, яка замінить "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні цього року.

     

 

 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Польща
ЄС
Європа
фермери
аграрії
Читайте також:
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Арсеній Яценюк
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Київ
+8.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 48.64
    Продаж 49.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
17:57
Аналітика
Ізраїльський аеростат HAAS
Чи захистять аеростати наше небо?
17:54
Ексклюзив
Валентин Манько
У Генштабі поки не встановили, чи карти, оприлюднені полковником Маньком є "з обмеженим доступом"
17:13
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
17:07
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицькому обирають запобіжний захід у суді: нардепи готові взяти ексголову Укренерго на поруки
17:02
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:50
фейк
"Поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру": ЦПД попередив про новий фейк РФ
16:46
Кирило Дмитрієв
РФ та США близькі до "дипломатичного вирішення": Дмітрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом року
16:21
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:14
Литва білорусь кордон
Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями
16:12
Купʼянськ
"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську
16:01
Геннадій Труханов
"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри
16:00
OPINION
Про гнучкість і керованість: що не так з курсовою стабільністю
15:50
Ексклюзив
Європейський парламент
У деяких аспектах ЄС необхідно відмовитися від принципу одностайності, - депутат Європарламенту Жалімас
15:49
ядерна торпеда "Посейдон"
У РФ провели випробування підводного апарата "Посейдон", який нібито неможливо перехопити
15:33
Ексклюзив
комплекс ППО Terrahawk Paladin
Контроль неба - ключ до безпеки України, - Іонова
15:27
Санае Такаїчі під час зустрічі з Дональдом Трампом
Прем’єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters
15:24
Ексклюзив
борошно
Україна може експортувати в ЄС 30 тис. тонн борошна. Як це позначиться на цінах в Україні
15:12
винищувачі МіГ-29
Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що летів над Балтійським морем
14:51
Огляд
міжнародний огляд
Наплив нових українських біженців викликає негативну реакцію в Берліні й Варшаві, а Україна планує розпочати обмежений експорт зброї у листопаді. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня
14:34
Бельгія
У Бельгії зафіксували декілька невідомих дронів над військовою базою
14:28
У Третьому корпусі розповіли, як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання
14:24
Партнерський матеріал
ІХ Український Жіночий конгрес
Сміливість бути першими: у Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес 
14:03
OPINION
Місію провалено. Як головна переговорна зірка Росії Кіріл Дмітрієв не досяг скасування санкцій проти РФ?
13:44
Нафтобаза
Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ
13:30
Українські воїни знищили російський прапор на стелі "Покровськ", - DeepState
13:01
нафта танкер корабель
Танкер з роснафтою, що прямував до Індії, змінив курс після санкцій США, - Bloomberg
12:57
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:56
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс визнав, що почав із Зеленським з чистого аркуша і змінив ставлення до війни в Україні
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:34
Український Крим під російською окупацією
Безпілотники СБУ завдали ударів по двох нафтобазах у Криму, - ЗМІ
12:26
Новини компаній
AB InBev Efes Ukraine
AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива
12:17
Оновлено
Покровськ
РФ зуміла затягнути в Покровськ не одну сотню піхотинців, ситуація на межі критичної, - DeepState
12:05
OPINION
Трамп і Сі: Війна в Україні навряд чи буде серед перших тем зустрічі у Сеулі
11:58
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У трьох регіонах України є знеструмлені споживачі: ситуація в енергосистемі 29 жовтня
11:49
Оновлено
Мирноград
Угруповання військ "Схід" назвало обмовкою інформацію, що росіяни зайшли в Мирноград
11:40
Ексклюзив
ЗСУ
Коли нервова система виснажена, страх зростає: офіцер групи психологічного відновлення про завдання психологів на війні
11:26
погода осінь
Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко
11:26
Ексклюзив
путін
Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з війни хоча б чимось, - політолог Саакян
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:44
У РФ ліквідовано підполковника ОМОН, причетного до воєнних злочинів у Київській області
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV