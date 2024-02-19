Орбан закликав не допускати українську агропродукцію на ринок ЄС

Про це пише Magyar Nemzet.

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво дедалі дорожчим для них. Аналогічно відбувається і в Угорщині, але водночас вони дозволяють імпортувати сільськогосподарську продукцію в Європу з країн, де такі ж правила не діють", – сказав Орбан.

За його словами, правила потрібно змінити, тому що ніхто не слухає фермерів, які відчувають прірву між ними й тими, хто приймає рішення в Брюсселі.

"Українська агропродукція не повинна потрапляти на європейський ринок", - наголосив Орбан.

Імпорт зерна з України: що відомо

Єврокомісія 2 травня 2023 року ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.