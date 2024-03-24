Останні російські атаки завдали збитків українській енергетиці щонайменше на €100 млн
Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що останні російські атаки на енергетичні об’єкти України завдали збитків щонайменше на €100 млн
Про це він повідомив у фейсбуці.
"За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде предʼявлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше €90-100 млн, якщо говорити лише про високовольтне обладнання Укренерго", - йдеться у повідомленні.
За його словами, у компанії були готові до ймовірних атак на енергосистему - був сформований склад необхідного обладнання та матеріалів, персонал проходив потрібні тренування".
Водночас Кудрицький більш тяжких наслідків вдалося уникнути в тому числі завдяки інженерним укріпленням на енергетичних об’єктах, які облаштовуються спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.
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"За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами", - додав він.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут.
- Унаслідок найбільшої за увесь час повномасштабного вторгнення російської атаки по українській інфраструктурі 22 березня ДТЕК втратив половину генерації електроенергії.
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