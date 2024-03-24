Останні російські атаки завдали збитків українській енергетиці щонайменше на €100 млн

Про це він повідомив у фейсбуці.

"За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде предʼявлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше €90-100 млн, якщо говорити лише про високовольтне обладнання Укренерго", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у компанії були готові до ймовірних атак на енергосистему - був сформований склад необхідного обладнання та матеріалів, персонал проходив потрібні тренування".

Водночас Кудрицький більш тяжких наслідків вдалося уникнути в тому числі завдяки інженерним укріпленням на енергетичних об’єктах, які облаштовуються спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

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"За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами", - додав він.