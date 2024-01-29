Південна Корея допоможе Україні відновити дамбу, підрив якої зірвав наступ окупантів на Київ

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

"Козаровицька дамба була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту міста Києва. Зараз вона потребує термінового відновлення. Вартість робіт оцінили в 14 млн $. У відновленні допоможуть дві корейських компанії: K-Water і KOICA", - йдеться у повідомленні пресслужби.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, відновлення Козаровицької дамби дасть змогу захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.

Зазначається, що проєкт відновлення дамби є частиною програми "Ініціатива миру та солідарності в Україні", оголошеної президентом Кореї під час його візиту до Києва минулого року.