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Південна Корея допоможе Україні відновити дамбу, підрив якої зірвав наступ окупантів на Київ

29 січня, 2024 понедiлок
13:06
Економіка Південна Корея

Республіка Корея допоможе Україні відновити пошкоджену через повномасштабну війну водогосподарську інфраструктуру. Пілотним проєктом стане Козаровицька дамба

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

"Козаровицька дамба була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту міста Києва. Зараз вона потребує термінового відновлення. Вартість робіт оцінили в 14 млн $. У відновленні допоможуть дві корейських компанії: K-Water і KOICA", - йдеться у повідомленні пресслужби.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, відновлення Козаровицької дамби дасть змогу захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.

Зазначається, що проєкт відновлення дамби є частиною програми "Ініціатива миру та солідарності в Україні", оголошеної президентом Кореї під час його візиту до Києва минулого року.

  • У листопаді 2022 року було відновлено міст через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп у селі Стоянка, який було зруйновано в перші дні повномасштабної війни, щоби завадити окупантам узяти столицю.
  • У листопаді 2023 року в Ірпені відкрили новий міст замість підірваного, яким під час окупації евакуювалися люди.
Теги:
Україна
Південна Корея
Війна з Росією
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