Польські фермери не мають права викидати на землю український хліб зібраний під кулями й снарядами, - нардеп Княжицький

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Те, що відбувається, очевидно, свинство. Коли українці дивляться на екранах, як хліб викидають на землю, ви чудово знаєте, що за нашою традицією, яка об'єднує захід і схід України - це є, мабуть, найбільшим гріхом. Бо нація, яка пережила Голодомор, яка зараз збирає цей хліб під мінами, кулями й обстрілами російських загарбників насправді до хліба ставиться, як до чого священного. Так завжди було всюди в Європі, тільки пряме російське замовлення до організаторів цих акцій, очевидно, могло послужити тому, щоб вони створювали таку картинку", - пояснює нардеп.

За його словами, такий вчинок фермера викликає в українців негатив до Польщі й до всіх громадян цієї країни: "Це рівно те, що хочуть досягти росіяни".

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"Очевидно, що це збіжжя йде транзитом у литовські порти, а далі може й поза межами Європи, я не знаю, але воно Польщі, безумовно, не стосується. Польща прийняла ембарго на ввіз українського зерна, що теж є протизаконно, але ми вже з цим нібито змирилися. Бо Європа нас підтримує, відкрила для нас свої ринки, ми готові поговорити й говоримо про євроінтеграцію, а ці негідники просто блокують кордон, знищують нашу економіку. Парадокс у тому, що вони й польську економіку знищують, бо зупиняють не лише автомобілі зі збіжжям, а взагалі всі автомобілі, які там стоять, чекають і фактично намагаються знекровити нашу країну", - сказав Княжицький і додав, що такі дії польських фермерів повністю синхронізуються з діями країни-агресора.

Народного обранця турбує бездіяльність нової польської влади, бо стара закривала на протести очі, й зараз уряд має навести лад на кордонах.

"Ми маємо говорити не лише про питання економіки, а й про питання національної безпеки. З погляду національної безпеки дороги мають бути вільними - це коридор нашого життя і коридор життя цілої Європи. З погляду верховенства права і закону, ці злочинці, які це творили мають бути покарані. Український уряд і президент мають звертатися до РНБО Польщі, вимагати негайного спільного засідання і припинення цих провокаційних дій на наших кордонах. Це не означає, що ми не повинні розмовляти й вести перемовини про експорт українського збіжжя; це не означає, що польські фермери не мають права протестувати; вони не мають права блокувати кордони й українське збіжжя, й український хліб викидати на землю зібране під кулями і снарядами", - підсумував Княжицький.

Що передувало

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися у п'ятницю, 9 лютого, об 11:00. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

А вже 9 січня вранці Держприкордонслужба повідомила, що через початок блокування рух ускладнений через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

9 лютого польські фермери знову розпочали акції протесту на кордоні з Україною та висунули умови припинення нового блокування.

Сьогодні польські протестувальники розширили блокаду на кордоні з Україною.