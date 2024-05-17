Потрібно готуватись жити з відключеннями світла й влітку, - генеральний директор Yasno Коваленко
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що відключення електроенергії збережуться й влітку
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Відключення світла влітку в той чи інший спосіб збережуться. Коли прийде спека, наше споживання буде зростати тому, що вмикаються кондиціонери, і дефіцит може бути більшим. Все залежить від кількості генерації, яку ми зможемо відновити після обстрілів. Тобто треба готуватися жити з відключеннями", - наголосив Коваленко.
Генеральний директор Yasno також додав, що буде гарно, якщо відключення світла будуть планові, за графіком, щоб люди та підприємства могли планувати своє життя та діяльність.
"Буде гірше, якщо відключення будуть екстрені. Коли виникає дефіцит і Укренерго досить спонтанно доводить про це й за три хвилини вимикаються локальні мережі", - зауважив Коваленко.
- Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах.
- Відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
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