"Проблема безробіття залишиться актуальною і після війни": у Держслужбі зайнятості пояснили чому

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

За її словами, станом на зараз ситуація на ринку праці залишається складною, адже після початку повномасштабного вторгнення РФ проблема дефіциту кадрів загострилася. При цьому уряд прогнозує погіршення ситуації після війни.

"Практично в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів, і ми очікуємо подальше зростання конкуренції за працівників: збереження кадрів, пошук нових. Найбільші складності з укомплектуванням вакансій виникають у сфері транспорту, на будівництві, у переробній промисловості. Вочевидь, у період післявоєнного відновлення ситуація загостриться. Вже зараз Міністерство економіки оцінює дефіцит робочої сили у найближчі десять років на рівні 4,5 млн людей", - сказала Жовтяк.

За її даними, сьогодні Україні найбільше бракує швачок, електромонтерів із ремонту електроустаткування, сантехніків, електриків, монтерів колії, слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, зварників, електрогазозварників, автослюсарів тощо.

Директорка Держслужби зайнятості зазначила, що внаслідок демобілізації та повернення частини громадян з-за кордону пропозиція робочої сили зросте, однак "значна кількість шукачів роботи буде мати тривалу професійну перерву і потребуватиме відновлення професійних умінь і навичок".

"Тому проблема безробіття залишиться актуальною і після війни. Але Служба зайнятості все це розуміє й аналізує, тому і реагуємо, не стоїмо на місці, змінюємо підходи та стратегію", - сказала Жовтяк.

Вона додала, що Держслужба зайнятості переходить в цифру, і цей процес динамічний.

"Ми орієнтовані на людину, на роботодавця і на їхній запит, потребу і можливості. Застосовуємо нову модель рекрутингу. Суть в тому, що ми вийшли на вільний ринок праці й тепер до пошуку залучаємо всі сторони процесу: і кандидатів на роботу, і роботодавців. Все на основі індивідуальних потреб і запитів", - пояснила директорка Служби зайнятості.

Як розповіла Жовтяк, було створено інформаційний ресурс "Єдине вікно послуг". Це платформа, що об’єднала партнерів Служби зайнятості у роботі з ВПО, ветеранами та ветеранками, а також людьми з інвалідністю. Наразі вона охоплює майже 600 неурядових організацій із понад 500 угодами про співпрацю.

"Є й інші можливості, про які вже з вами говорили: гранти, навчання, компенсації роботодавцям. Це все, що дає можливість повертатися на ринок праці, бути економічно активними, створювати нові робочі місця або розвивати вже наявний бізнес, залучати та повертати до ринку праці ветеранів і ветеранок, осіб з інвалідністю, ВПО. Ми працюємо для всіх, хто хоче працювати й шукає роботу", - зазначила Жовтяк.

Вона додала, що Державна служба зайнятості вже зараз може організовувати для українців за кордоном онлайн-консультації, онлайн-співбесіди щодо працевлаштування в Україні, щодо можливостей на ринку праці. Також українські біженці за кордоном можуть шукати роботу самостійно.

"Повернення людей, безумовно, залежить не лише від сервісів Служби зайнятості. Але ми якраз одна з тих інституцій, яка має сприяти поверненню. Ми всі маємо робити все від нас залежне для повернення громадян. І люди повертатимуться з різних причин. Зокрема, багато українців не можуть повноцінно розвиватися професійно за кордоном", - зазначила директорка Служби зайнятості.