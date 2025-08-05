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Головна Економіка Речниця Єврокомісії: 18-й пакет санкцій проти РФ набуде чинності за кілька днів. Триває робота над новими обмеженнями

Речниця Єврокомісії: 18-й пакет санкцій проти РФ набуде чинності за кілька днів. Триває робота над новими обмеженнями

Ольга Бабишена
5 серпня, 2025 вiвторок
18:51
Економіка прапор, Євросоюз

Заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста у вівторок, 5 серпня, повідомила, що 18-й пакет санкцій проти Росії набуде чинності за кілька днів

Зміст

Про це інформує Суспільне. 

За словами Подести, ЄС повністю зосереджений на виконанні вже ухвалених санкційних заходів, а 18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів - наприкінці тижня. 

"Санкції -  це процес, який вимагає постійної роботи. Ми шукаємо нові способи впровадження вже ухвалених обмежень і паралельно працюємо над майбутніми пакетами", - вказала вона. 

Подеста наголосила, що метою ЄС є посилення ефективності санкцій та підтримка спільного тиску на РФ, тому Брюссель координує дії як з державами-членами, так і з міжнародними партнерами. 

"З нашого боку завжди є намір посилювати тиск на Росію всіма доступними засобами", - підкреслила вона. 

  • 18 липня Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти Росії. Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв у відповідь заявив, що окупанти посилять атаки на Україну. 
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санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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