Речниця Єврокомісії: 18-й пакет санкцій проти РФ набуде чинності за кілька днів. Триває робота над новими обмеженнями

Про це інформує Суспільне.

За словами Подести, ЄС повністю зосереджений на виконанні вже ухвалених санкційних заходів, а 18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів - наприкінці тижня.

"Санкції - це процес, який вимагає постійної роботи. Ми шукаємо нові способи впровадження вже ухвалених обмежень і паралельно працюємо над майбутніми пакетами", - вказала вона.

Подеста наголосила, що метою ЄС є посилення ефективності санкцій та підтримка спільного тиску на РФ, тому Брюссель координує дії як з державами-членами, так і з міжнародними партнерами.

"З нашого боку завжди є намір посилювати тиск на Росію всіма доступними засобами", - підкреслила вона.