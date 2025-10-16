Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Розповіла про атаки РФ на енергоінфраструктуру": Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів G7

Дмитро Марценишин
16 жовтня, 2025 четвер
21:52
Економіка Юлія Свириденко на зустрічі міністрів фінансів G7

У четвер, 16 жовтня, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко долучилася у Вашингтоні до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн "Великої сімки"

Зміст

Про це Свириденко повідомила у telegram

"Розповіла про ситуацію із російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру та обстріли цивільних обʼєктів, які не мають жодного військового змісту — це послідовний терор наших людей", - написала Свириденко.  

Вона також назвала інциденти із появою російських дронів та винищувачів у повітряному просторі країн НАТО доказом того, що Росія не збирається зупинятися. "Тому в бюджеті України на 2026 рік основними пріоритетами залишаються оборона та підтримка економічної стабільності та наших людей. Нова програма підтримки від МВФ, над якою ми зараз працюємо разом з партнерами, має передбачити ці видатки", - зазначила Свириденко. 

Прем'єрка також розповіла, що обговорила з представниками G7 перспективу використання заморожених російських активів. 

"Наша позиція незмінна — вони мають бути спрямовані на відновлення України та відшкодування завданих збитків. Розраховуємо на рішення Євросоюзу щодо впровадження механізму Reparations Loan. За прикладом ERA Loan, до цієї ініціативи мають бути долучені країни G7 та інші наші міжнародні партнери. Важливо, щоб використання коштів у рамках репараційного кредиту було збалансованим у покритті наших потреб — військових видатків і перекриття бюджетного дефіциту", - наголосила Свириденко. 

  • 14 жовтня Юлія Свириденко провела зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. 
  • 15 жовтня очільниця Кабміну в складі української делегації взяла участь у переговорах з держсекретарем США Марком Рубіо. 
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 жовтня
22:19
Оновлено
ППО
Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 16 жовтня
21:27
Оновлено
Трамп і Путін
Трамп провів телефонну розмову з Путіним та домовився з ним зустрітися у Будапешті
21:20
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Зустріч Трампа й Путіна у Будапешті юридично нічого не вирішить, - генерал Маломуж
21:18
Ексклюзив
Своїми продуктами ви можете засипати ЄС і всі країни навколо: польський політик Пєхота про потенціал сільського господарства України
21:00
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
"В керівництві області були люди, які вчинили зраду": ексмер Херсона Миколаєнко про 2022 рік
20:03
Ексклюзив
трамп путін
Зіткнення двох концепцій : Чаленко про нову телефонну розмову Трампа з Путіним
20:02
OPINION
Про недуги молодої демократії
19:36
Нардепу Шевченку оголосили підозру у "відмиванні" понад 9 млн грн
Нардепу Шевченку оголосили підозру у "відмиванні" понад 9 млн грн
19:11
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
По всій Україні діють аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 16 жовтня
18:58
Оновлено
центр для неповнолітніх біженців у Дубліні
У Дубліні в центрі для неповнолітніх біженців вбили українського підлітка: у посольстві оприлюднили ім'я загиблого
18:50
Огляд
Україна ЄС
Більше квот для аграріїв: що дає оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС
18:26
Ексклюзив
Україна Польща
Польські фірми дуже зацікавлені в участі у відбудові України, - польський політик Пєхота
18:22
Ексклюзив
"Очевидно, що матимемо таку проблему зараз й в майбутньому": нардеп Осадчук про затримання військовослужбовців ЗСУ, яких підозрюють у злочинах у Тернополі
18:10
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
В основі РФ лежить брехня, біль та зневага, - ексмер Херсона, який пройшов полон
18:07
Ексклюзив
Трамп путін
Ця ініціатива належить Трампу: дипломат Хандогій про розмову Путіна з президентом США перед зустріччю з Зеленським
18:01
OPINION
Не сподівайтеся на добре...
17:34
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційна палата ВАКС порушила міжнародні зобов’язання України та право Костянтина Жеваго на захист, - адвокати
17:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:20
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це гра слів: голова Громадської ліги "Україна-НАТО" про заяву Трампа щодо наступу ЗСУ
16:58
Огляд
Папа, який будував мости між народами: 47 років тому понтифіком обрали Івана Павла ІІ
16:55
Генштаб, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбувся 61 бій, Сили оборони відбили 13 атак на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
зерно-війна
Близько 90 країн світу купують у РФ вкрадене українське зерно, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук
16:25
Інтерв’ю
Володимир Миколаєнко
"Корупція та політична боротьба": що хвилює ексмера Херсона Володимира Миколаєнка після повернення з полону
16:01
OPINION
Хамас розв'язав собі руки. Він почне нову війну
15:46
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю
15:30
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
Людей, на чий захист ми сподівались 24 лютого 2022 року, не було в місті, - ексмер Херсона Миколаєнко
15:14
ЗСУ, зброя
Шмигаль підсумував засідання у форматі "Рамштайн": що союзники передадуть Україні
15:00
Ексклюзив
Україна Польща
Польща намагається робити висновки з українського драматичного досвіду в економіці, - Пєхота
14:54
Куп'янськ
У Куп'янську залишається близько 600 людей, прямого доїзду у місто немає, — менеджер з евакуації "Елеос-Україна"
14:02
OPINION
Бензиновий колапс у Криму: удари по Феодосійській нафтобазі — обґрунтована військова стратегія ЗСУ
13:51
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Про Tomahawk можна говорити лише як про "пароль", - Безсмертний
13:29
Найскладніший опалювальний сезон для України: що говорять представники Укренерго, ЄС, ДТЕК та Нафтогазу
13:21
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко у день звільнення з російського полону
"Це було дійсно свято": ексмер Херсона Миколаєнко про звільнення з полону
12:50
НПЗ у РФ
Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод
12:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія посилює атаки на українські потяги, а Трамп каже, що Індія припинить купувати нафту в Росії. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня
12:21
Аналітика
російські "зелені чоловічки" в Криму 2014 рік
Чи розбудять Європу "зелені чоловічки" та один професор
12:00
Ексклюзив
Польська економіка
Польська економіка непідготовлена до війни, - польський політик Пєхота
12:00
OPINION
Чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова?
11:59
Ольга Кобилинська
Зеленський призначив Ольгу Кобилинську військовим омбудсманом
11:45
Інтерв’ю
Яцек Пєхота
Я кожного разу при нагоді говорю, що поляки недооцінюють сьогоднішню Україну, - польський політик Пєхота
Більше новин
