"Розповіла про атаки РФ на енергоінфраструктуру": Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів G7

Про це Свириденко повідомила у telegram.

"Розповіла про ситуацію із російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру та обстріли цивільних обʼєктів, які не мають жодного військового змісту — це послідовний терор наших людей", - написала Свириденко.

Вона також назвала інциденти із появою російських дронів та винищувачів у повітряному просторі країн НАТО доказом того, що Росія не збирається зупинятися. "Тому в бюджеті України на 2026 рік основними пріоритетами залишаються оборона та підтримка економічної стабільності та наших людей. Нова програма підтримки від МВФ, над якою ми зараз працюємо разом з партнерами, має передбачити ці видатки", - зазначила Свириденко.

Прем'єрка також розповіла, що обговорила з представниками G7 перспективу використання заморожених російських активів.

"Наша позиція незмінна — вони мають бути спрямовані на відновлення України та відшкодування завданих збитків. Розраховуємо на рішення Євросоюзу щодо впровадження механізму Reparations Loan. За прикладом ERA Loan, до цієї ініціативи мають бути долучені країни G7 та інші наші міжнародні партнери. Важливо, щоб використання коштів у рамках репараційного кредиту було збалансованим у покритті наших потреб — військових видатків і перекриття бюджетного дефіциту", - наголосила Свириденко.