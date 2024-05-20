Розслідування МАГАТЕ підтвердило, що Україна не використовувала ядерні матеріали не за призначенням
МАГАТЕ провело неупереджене розслідування, яке підтвердило, що в Україні не було жодного факту використання ядерних матеріалів не за призначенням
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає Укрінформ.
"Коли з'явилися звинувачення у порушенні ядерної безпеки (в Україні, – ред.), МАГАТЕ провело неупереджене та науково обґрунтоване розслідування. Ми встановили факти, що не було жодного використання ядерного матеріалу не за призначенням, тим самим розвіявши туман війни та розрядивши напружену ситуацію", - сказав він під час відкриття міністерського сегмента Міжнародної конференції з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2024) у штаб-квартирі Агентства у Відні.
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Гроссі додав, що сім стовпів із забезпечення фізичної ядерної безпеки підкріплюються "величезними триваючими зусиллями МАГАТЕ з підтримки України", у тому числі завдяки постійній присутності експертів МАГАТЕ на всіх українських атомних електростанціях, включаючи Запорізьку АЕС, яка знаходиться на лінії фронту.
- Ексміністр охорони довкілля та ядерної безпеки, український політик Юрій Костенко розповів, що попри наявність технологій, сьогодні спроба України набути знову ядерного статусу може призвести до міжнародних санкцій.
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