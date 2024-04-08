Експерт-міжнародник Капітоненко пояснив, чому Україна не має шансів на відновлення ядерного потенціалу

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Україна позбулась ядерної зброї під спільним міжнародним тиском. Іншої альтернативи у нас не було. Це була спільна позиція США, Росії та інших ядерних країн, які хотіли за будь-яку ціну загальмувати процес розповсюдження ядерної зброї. Для них було важливо, щоб Україна позбулась ядерної зброї й приєдналась до договору про нерозповсюдження такого озброєння. На жаль, через те, що сьогодні обставини змінились не дає можливості відіграти назад це рішення", - пояснив Капітоненко.

Експерт вважає, що навіть якщо відновити ядерний потенціал, то Україна не зможе його ефективно використовувати

"Сьогодні міжнародна безпека продовжує триматись на тому, що кількість ядерних держав є обмеженою. Держави, які намагаються зробити ядерну зброю наражаються на ризики. Україна сьогодні в набагато слабшому стані, ніж вона була в 90-х роках. Якщо в 90-х ми втратили ядерний арсенал, то сьогодні в нас не має шансів на те, щоб відновити ядерний потенціал, також беручи до уваги залежність України від країн Заходу. Якщо гіпотетично уявити, що Україна відновлює ядерний потенціал, то що тоді з ним робити. Оскільки якщо це станеться, то матимемо ми не багато такої зброї. Росія ж є країною з найбільшою кількістю таких зарядів. Тому навіть погрожувати такою зброєю Росії не вийде", - додав він.