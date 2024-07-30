Ситуація з грошовими виплатами військовим може загостритися вже наприкінці вересня, – Гетманцев

Про це заявив голова фінкомітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев.

"Зараз маємо розуміння щодо надходження усієї необхідної міжнародної допомоги до кінця 2024 року, коштом якої фінансується левова частка невійськових видатків. Водночас проходження другої половини року у частині військових видатків є менш визначеним. За оцінками бюджетного комітету, ситуація із поточним утриманням війська, в т.ч. виплатою грошового забезпечення військовим, може загостритись уже наприкінці вересня", – спрогнозував народний обранець.

Він навів дані Рахункової палати, які свідчать, що станом на липень план доходів щодо податку на прибуток перевиконано на 48%, щодо імпортного ПДВ – на 6%, внутрішнього ПДВ – на 0,6%.

При цьому Гетманцев заявив, що доходів від податків недостатньо для того, аби "залатати дірки" в секторі безпеки й оборони.

"Так, ми маємо перевиконання щодо податків (упродовж року буде близько 90-100 млрд грн), але воно недостатнє для покриття усього розриву у фінансуванні сектору безпеки й оборони (500 млрд грн). Тому у найближчі тижні нас очікує складна і відверта дискусія про внесення змін до бюджету-2024", - написав нардеп.

На його переконання, розроблений урядом законопроєкт не є оптимальним із погляду фіскального навантаження, адміністрування, можливих дисбалансів для економіки, тож потребує суттєвого доопрацювання.

"Утім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків, на жаль, не уникнути. Завдання парламенту зараз – знайти широкий суспільний компроміс у цьому питанні щодо оптимального набору податкових ініціатив, фінансування бюджету через внутрішні позики та додаткове скорочення видатків бюджету", – резюмував Гетманцев.

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.

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