Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Ситуація з грошовими виплатами військовим може загостритися вже наприкінці вересня, – Гетманцев

Ситуація з грошовими виплатами військовим може загостритися вже наприкінці вересня, – Гетманцев

Юлія Юліна
30 липня, 2024 вiвторок
17:20
Економіка Данило Гетманцев

За оцінками бюджетного комітету Верховної Ради, ситуація з виплатою грошового забезпечення військовослужбовцям може загостритися вже наприкінці вересня

Зміст

Про це заявив голова фінкомітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев.

"Зараз маємо розуміння щодо надходження усієї необхідної міжнародної допомоги до кінця 2024 року, коштом якої фінансується левова частка невійськових видатків.  Водночас проходження другої половини року у частині військових видатків є менш визначеним. За оцінками бюджетного комітету, ситуація із поточним утриманням війська, в т.ч. виплатою грошового забезпечення військовим, може загостритись уже наприкінці вересня", – спрогнозував народний обранець.

Він навів дані Рахункової палати, які свідчать, що станом на липень план доходів щодо податку на прибуток перевиконано на 48%, щодо імпортного ПДВ – на 6%, внутрішнього ПДВ – на 0,6%. 

При цьому Гетманцев заявив, що доходів від податків недостатньо для того, аби "залатати дірки" в секторі безпеки й оборони.

"Так, ми маємо перевиконання щодо податків (упродовж року буде близько 90-100 млрд грн), але воно недостатнє для покриття усього розриву у фінансуванні сектору безпеки й оборони (500 млрд грн). Тому у найближчі тижні нас очікує складна і відверта дискусія про внесення змін до бюджету-2024", - написав нардеп.

На його переконання, розроблений урядом законопроєкт не є оптимальним із погляду фіскального навантаження, адміністрування, можливих дисбалансів для економіки, тож потребує суттєвого доопрацювання.

"Утім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків, на жаль, не уникнути. Завдання парламенту зараз – знайти широкий суспільний компроміс у цьому питанні щодо оптимального набору податкових ініціатив, фінансування бюджету через внутрішні позики та додаткове скорочення видатків бюджету", – резюмував Гетманцев.

Читайте також: Військовий збір та інші податки хочуть підвищити. Як це вплине на українців

Теги:
Новини
Верховна Рада
військові
Війна з Росією
Слуга народу
Данило Гетманцев
Читайте також:
ПВК Вагнера
Автор Віталій Бесараб
28 липня, 2024 неділя
Військовий експерт Мусієнко назвав країну, яка може бути зацікавлена в полонених вагнерівцях з Малі
Дар'я Білодід
Автор Світлана Кравченко
29 липня, 2024 понедiлок
Дзюдоїстка Дар'я Білодід вибула з Олімпіади, програвши в 1/8 фіналу
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
Автор Віталій Бесараб
29 липня, 2024 понедiлок
"До 50 найманців та лідер ПВК": у Defense Express розкрили деталі знищення вагнерівців в Малі
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.84
    Купівля 40.84
    Продаж 41.33
  • EUR
    Купівля 44.15
    Продаж 44.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 липня
17:38
"Опечатані до з'ясування обставин": окупанти у Бердянську відбиратимуть приміщення підприємців, які виїхали з ТОТ
17:37
Укрзалізниця з'ясувала, які потяги пасажири вважають найбільш комфортними
17:35
Пресреліз
День Ідей в Одесі
Мілітарна демократія та стійкість в часи випробувань: як пройшов День Ідей в Одесі
17:27
F-16
Україна цьогоріч зможе залучити близько 10 винищувачів F-16 через нестачу навчених пілотів, - NYT
17:17
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Уночі 30 липня Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян у Курській області
17:16
Інфографіка
Олімпійська збірна України з футболу, Олімпіада-2024
Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: який вигляд має таблиця групи України перед вирішальним матчем
17:10
Ван Ї
"Щоб побачив наслідки агресії РФ на власні очі": в Україну запросили очільника МЗС Китаю
17:10
Новини компаній
Учасники проєкту Femunity Teens
Femunity Teens: як випускники школи жіночого лідерства від Ferrexpo зробили проєкт для підлітків
17:09
електроенергія
Укренерго не планує застосовувати графіки вимкнень світла 31 липня
16:59
Оновлено
Макс Барських
Барських англійською розповів латвійським ЗМІ, чому відмовився від російської мови
16:58
Андрій Білоусов
У РФ заявили, що виробляють до 4 тис. FPV-дронів на добу
16:50
OPINION
Ірина Федорів
Уламки містобудівної "реформи". Хто зі "Слуг" далі лобіює інтереси забудовників?
16:47
Лукойл
Україна готова до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл" до Угорщини й Словаччини, - МЗС
16:42
Джамала
Джамала під час Олімпіади виступила в Українському домі в Парижі
16:41
ЗСУ війна проти РФ
Від початку доби на фронті відбулося 74 боєзіткнення. Ворог 32 рази намагався штурмувати на Покровському напрямку
16:24
вогонь, полум'я, пожежа
ГРУ причетне до підпалу автівок українських військових у тилу, - керівник ЦПД Коваленко
16:23
грузія
У Грузії з 1 серпня почнуть реєструвати "іноагентів", за ухилення від процедури порушників штрафуватимуть
16:13
Ексклюзив
До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю
"Це порушило плани РФ": військовий експерт Снєгирьов про китайсько-білоруські військові навчання 
16:04
OPINION
Андрій Длігач
Чому податки не можна підіймати необґрунтовано
15:59
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах
Олімпіада-2024: Жіноча збірна України поступилась Китаю у чвертьфіналі командного турніру фехтування на шпагах
15:50
Аналітика
Володимир Зеленський
Офіс Президента готується відповідати на екзистенційні виклики
15:48
пункт пропуску "Малі Селменці-Велькі Слеменці"
Новий пункт пропуску й оновлення наявних, розширення системи єЧерга: Шмигаль розповів про модернізацію прикордоння
15:37
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Кабмін затвердив положення про портал електронних послуг у сфері нацбезпеки й оборони Армія+
15:31
Південна Корея
Південна Корея сформує стратегічне військове командування для стримування загроз із боку КНДР
15:12
Мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова: уряд затвердив постанову
14:57
В Одесі на честь трьох загиблих бійців 126-ї бригади тероборони перейменували вулиці
14:23
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Росіяни вдарили по Чорнобаївці: постраждала 16-річна дівчина
14:15
У Харкові затримали росіянина, який шпигував за місцями збереження важливих документів і Силами оборони
14:08
OPINION
Орест Сохар
Туреччина vs Ізраїль: Ердоган розвертається до "османізму"
13:56
Росія продовжує продукувати фейки
РФ поширює серед американців дезінформацію на тлі президентських перегонів, - розвідка США
13:47
Електроенергія
Відключень не буде: ситуація в енергосистемі України станом на 30 липня
13:40
Застосунок "Дія"
У Дії з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом
13:34
Зеленський на Волині відвідав будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю та провів безпекову нараду
13:31
Уряд України
Уряд звільнив голову Держенергонагляду Слободяна та заступника міністра енергетики Власенка
13:31
Аналітика
бюджет
Військовий збір та інші податки хочуть підвищити. Як це вплине на українців
13:09
Ексклюзив
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
ПЦУ про перешкоди забороні російської церкви: РФ користується стурбованістю світу питаннями релігійної свободи
13:06
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Розвідка Британії припускає, що Росія найближчими тижнями продовжить тактичний наступ на Донеччині
13:01
Євросоюз
"Можливі лазівки для шпигунів": голова найбільшої в ЄС партії про спрощення Угорщиною в'їзду для росіян і білорусів
13:00
путін
"Путін зробив усе, щоб уникнути війни з НАТО": фейки світових ЗМІ за 30 липня
12:46
На фото: Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що сам не знав про одне з камео в фільмі "Дедпул і Росомаха"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV