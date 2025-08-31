Соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму, - ексміністерка освіти Гриневич

Про це в етері Еспресо повідомила проректорка Харківського національного університету ім. Каразіна, міністерка освіти та науки України (2016-2019) Лілія Гриневич

"Сьогодні вчителі в Україні теж працюють на психоемоційному надриві. Коли ти йдеш до інших дітей, то повинен мати ресурс, щоб поділитись цим ресурсом. А звідки цей ресурс може взяти вчитель. Оскільки, зараз соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму. Навіть влада вже публічно заявляє, що мусить підіймати соціальний статус вчителя. Адже у порівнянні із середньою зарплатою в Україні показник середньої зарплати вчителів на 39% нижчий. Такого падіння соціального статусу вчителя ще не було. Ми нещодавно робили національне опитування вчителів. Так от, ті вчителі, які працюють до 5 років у школі, тобто, молоді спеціалісти, 46% з них планують змінити професію. І це не через те, що вони не люблять свою професію. Основна причина - ця професія не дозволяє їм забезпечити базові людські потреби", - наголосила вона.

Ексміністерка освіти наголосила, що сьогодні зʼявляється нова культура навчання, яка передбачає залучення технологічних засобів.

"Нам важливо, щоб вчителі мали відкритий розум й ось ці всі речі, які зʼявляються з культурного простору, впроваджувались в навчання. Сьогодні є чимало гейміфікованих цифрових продуктів, до прикладу, для навчання з математики. Тобто, коли діти мають вже культуру ігор, то вони конкурують один з одним і переходять з рівня на рівень, а вчитель в цьому випадку є консультантом. Коли дитина не розуміє, як перейти на інший рівень, то сама приходить до вчителя. Тобто, ми маємо розуміти, що зʼявляється нова культура навчання, втім, звісно не всі уроки мають бути такими. Однак, різноманітність має існувати", - підсумувала вона.