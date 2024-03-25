США наклали санкції на 30 організацій і двох осіб, які надають віртуальні фінансові послуги в РФ

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо тринадцяти юридичних і двох фізичних осіб за діяльність у секторах фінансових послуг і технологій економіки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначаться, що ці особи розробляють або пропонують послуги у сфері віртуальних активів, які дають змогу ухилятися від сплати податків і санкцій США.

Більшість фізичних та юридичних осіб сприяли проведенню транзакцій або пропонували інші послуги, які допомогли вже підсанкційним організаціям обходити вже запроваджені раніше санкції.

"Росія все більше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США та продовжити фінансувати свою війну проти України. Оскільки Кремль прагне використовувати організації у сфері фінансових технологій, міністерство фінансів продовжуватиме викривати та підривати компанії, які прагнуть допомогти російським фінансовим установам, які перебувають під санкціями, відновити зв’язок зі світовою фінансовою системою", - заявив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

Хто потрапив до санкційного списку

24 лютого 2024 року лідери G7 підтвердили свою прихильність до активізації зусиль у боротьбі з ухиленням і обходом санкцій і заходів експортного контролю.

У мінфіні зазначили, що всі компанії, проти яких сьогодні ввели санкції, або допомогли створити чи експлуатувати послуги на основі блокчейна, або забезпечили платежі у віртуальній валюті в російському фінансовому секторі, що дає змогу потенційно ухилятися від санкцій.

Компанія "ТОВ Крипто Експлорер";

Crypto Explorer DMCC;

Естонська фірма Bitfingroup OÜ;

Компанія B-Crypto;

Компанія "Мастерчейн";

Компанія Laitkhaus;

Компанія "Атомаїз";

Кіпрська компанія Tokentrust Holdings Ltd;

Компанія "Веб3 Технології";

Компанія "ТОЕП";

Компанія Bitpapa.

Ігор Веніамінович Кайгородов і Тимур Євгенович Буканов.

Також США запровадили санкції проти компаній "Ешелон Технології", "Навчальний центр "Ешелон", "Ключові інформаційні системи", "Лабораторія кібербезпеки" та "Проєктне бюро Ешелон" через закупівлі технологій.