Центренерго замовило захисні споруди для знищених Зміївської та Трипільської ТЕС

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи Prozorro.

Так, дві теплові електростанції ПАТ "Центренерго" 2-3 жовтня без торгів уклали угоди з консорціумом "Будівельно-енергетична компанія" на реконструкцію ввідно-розподільних пристроїв загальною вартістю 520 млн грн.

Зміївська ТЕС на Харківщині замовила реконструкцію ВРП-330 із впровадженням другого рівня системи інженерного захисту автотрансформаторів АТ-А, АТ-Б вартістю 263 млн грн, а Трипільська ТЕС на Київщині – реконструкцію ВРП-330/110 із впровадженням другого рівня інженерного захисту автотрансформаторів 330/110/10 кВ вартістю 257 млн грн.

Ці підряди включають проєктування. Термін реалізації проєктів – до кінця поточного року.

Постанова уряду №1178 дозволяє здійснювати закупівлі без проведення відкритих торгів, якщо йдеться про захист критичної інфраструктури, в тому числі енергетичного обладнання. Відтак обґрунтування цих закупівель, а також договори разом із додатками будуть оприлюднені у Prozorro лише через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Енергоатом замовив захист від "шахедів" для Рівненської атомної електростанції. Крім того, компанія 2 жовтня уклала з ПрАТ "Юженергобуд" угоду щодо будівництва захисних споруд для Південноукраїнської АЕС. Роботи мають бути виконані до 25 грудня 2025 року.

Що відомо про теплові електростанції Центренерго

До складу Центренерго входять три теплоелектростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області. До повномасштабної війни їхня сумарна встановлена потужність виробничих активів становила 7665 МВт, що дорівнювало близько 14% від загальної потужності електростанцій України.

25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області.

У ніч на 11 квітня 2024 року росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України. Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Власними силами компанія на 100% виконала фізичний захист першого рівня, тобто встановила біг-беги й габіони, критично важливих елементів ТЕС.