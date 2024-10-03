Енергоатом замовив захист Південноукраїнської АЕС. Інженерні споруди мають бути готові до зими 2025 року

Про це свідчать дані електронної системи Prozorro.

Закупівля відбулася без використання електронної системи.

Контракт на 595 млн грн було укладено з ПрАТ "Юженергобуд", що зареєстроване у місті-супутнику ПАЕС Южноукраїнську.

Згідно з умовами контракту, роботи мають бути завершені до 25 грудня 2025 року.

Напередодні стало відомо, що Енергоатом замовив захист від "шахедів" для Рівненської атомної електростанції.

Що відомо про захист енергооб'єктів від атак РФ

13 серпня 2023 року очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

У січні 2024 року в Агентстві відновлення повідомляли, що у межах першого рівня (біг-беги та габіони) було захищено 103 об’єкти у 21 області України.

Другий рівень – захист від дронів і "шахедів". На той час були готові 12 об’єктів.

Третій рівень – захист 22 підстанцій від ракет у 14 областях України. В Агентстві відновлення обіцяли, що всі об'єкти будуть захищені до кінця 2024 року.

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