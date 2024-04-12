Трипільська ТЕС не отримувала з держбюджету 9,7 млрд грн на захисні споруди, – Центренерго

Про це йдеться у повідомленні пресслужби держкомпанії.

"Власними силами компанія на 100% виконала фізичний захист першого рівня (маються на увазі біг-беги й габіони, - ред.) критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли й раніше. Цей захист рятує від осколкових уражень, а не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим неможливо", - розповіли в Центренерго.

"На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон і мішки з піском", - додали там.

У компанії заявили, що фейки про отримання коштів із держбюджету на фізичний захист ТЕС у мережі поширюють для дискредитації держави й для того, аби посіяти паніку та зневіру серед населення. Насправді ж, за повідомленням Центренерго, уряд торік виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

"Тобто усього паливно-енергетичного сектору, а не лише Трипільської ТЕС", - підкреслили у компанії.