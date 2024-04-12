Трипільська ТЕС не отримувала з держбюджету 9,7 млрд грн на захисні споруди, – Центренерго
Компанія Центренерго спростувала фейк про те, що Трипільська ТЕС нібито отримала з держбюджету 9,7 млрд грн для облаштування захисту від ворожих ракет і дронів
Про це йдеться у повідомленні пресслужби держкомпанії.
"Власними силами компанія на 100% виконала фізичний захист першого рівня (маються на увазі біг-беги й габіони, - ред.) критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли й раніше. Цей захист рятує від осколкових уражень, а не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим неможливо", - розповіли в Центренерго.
"На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон і мішки з піском", - додали там.
У компанії заявили, що фейки про отримання коштів із держбюджету на фізичний захист ТЕС у мережі поширюють для дискредитації держави й для того, аби посіяти паніку та зневіру серед населення. Насправді ж, за повідомленням Центренерго, уряд торік виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.
"Тобто усього паливно-енергетичного сектору, а не лише Трипільської ТЕС", - підкреслили у компанії.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
- Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
- Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були сучасні системи ППО Patriot.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.12 Купівля 39.12Продаж 39.6
- EUR Купівля 41.95Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе