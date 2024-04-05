Туреччина веде переговори щодо купівлі газу в Ірані

Про це повідомляє Sabah.

Міністр енергетики та природних ресурсів Алпарслан Байрактар, який перебував у Тегерані в рамках офіційного візиту, зустрівся з міністром нафти Ірану Джевадом Овчі.

Байрактар заявив, що імпорт природного газу з багатьох різних джерел необхідний для забезпечення безперебійного постачання природного газу в Туреччину, а Іран, він вважає, є дуже важливим постачальником у цьому питанні.

За його словами, тривають переговори щодо нового періоду 30-річної газової угоди між двома країнами, яка закінчується у 2026 році.

"Сподіваюся, у наступному періоді ми швидко завершимо переговори, які ми розпочали сьогодні, і зробимо кроки, які просунуть цю угоду про постачання газу ще далі", - сказав міністр.

Під час зустрічі також обговорювалися інвестиційні питання, тому що турецький приватний сектор зацікавлений у розвитку видобутку природного газу та інвестуванні в інфраструктурні проєкти природного газу, додав Байрактар.

Овчі зазначив, що країни посилять співпрацю в галузі енергетики.

"Ми обговорили питання розширення співробітництва в енергетичній сфері між Туреччиною та Іраном і здатність турецьких компаній інвестувати в енергетичну сферу в Ірані. Нам були представлені провідні компанії Туреччини з цього питання, і ми розпочнемо працювати над розширенням співпраці відсьогодні", - заявив іранський міністр.

Він додав, що вони готові розширити співпрацю в розробці родовищ нафти і природного газу, нафтових об'єктів і нафтохімічного сектору.