Туреччина веде переговори щодо купівлі газу в Ірані
Туреччина веде переговори з Тегераном про нову 30-річну газову угоду щодо купівлі іранського газу та розширення співробітництва в енергетичній сфері попри санкції
Про це повідомляє Sabah.
Міністр енергетики та природних ресурсів Алпарслан Байрактар, який перебував у Тегерані в рамках офіційного візиту, зустрівся з міністром нафти Ірану Джевадом Овчі.
Байрактар заявив, що імпорт природного газу з багатьох різних джерел необхідний для забезпечення безперебійного постачання природного газу в Туреччину, а Іран, він вважає, є дуже важливим постачальником у цьому питанні.
За його словами, тривають переговори щодо нового періоду 30-річної газової угоди між двома країнами, яка закінчується у 2026 році.
"Сподіваюся, у наступному періоді ми швидко завершимо переговори, які ми розпочали сьогодні, і зробимо кроки, які просунуть цю угоду про постачання газу ще далі", - сказав міністр.
Під час зустрічі також обговорювалися інвестиційні питання, тому що турецький приватний сектор зацікавлений у розвитку видобутку природного газу та інвестуванні в інфраструктурні проєкти природного газу, додав Байрактар.
Овчі зазначив, що країни посилять співпрацю в галузі енергетики.
"Ми обговорили питання розширення співробітництва в енергетичній сфері між Туреччиною та Іраном і здатність турецьких компаній інвестувати в енергетичну сферу в Ірані. Нам були представлені провідні компанії Туреччини з цього питання, і ми розпочнемо працювати над розширенням співпраці відсьогодні", - заявив іранський міністр.
Він додав, що вони готові розширити співпрацю в розробці родовищ нафти і природного газу, нафтових об'єктів і нафтохімічного сектору.
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