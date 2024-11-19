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У Bloomberg підрахували, скільки коштів доведеться витрачати Європі на оборону за президентства Трампа

Марія Науменко
19 листопада, 2024 вiвторок
16:19
Економіка економіка

Аналітики Bloomberg підрахували, що за президентства Дональда Трампа 15 найбільших європейських членів НАТО будуть змушені збільшити витрати на оборону на $340 млрд щорічно до $720 млрд

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Про це інформує Bloomberg.

Згідно з аналізом, проведеним аналітиками Bloomberg Intelligence на чолі з Джорджем Фергюсоном, це пов'язано з попередніми заявами Дональда Трампа щодо скорочення безпекової співпраці США з Європою та можливого виходу з НАТО, якщо союзники не збільшать свої військові витрати.

"Російська агресія вже призвела до збільшення витрат на оборону в Європі, - заявив Фергюсон. - Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії широкомасштабній агресивній регіональній політиці Москви і вирішення проблеми поглиблення стратегічної конкуренції з Китаєм".

Колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі також попередив про "повільну агонію" Європейського Союзу, якщо країни не почнуть терміново інвестувати в оборонний сектор. 

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За його словами, Європі необхідно розширити виробничі потужності, щоб захистити свої фундаментальні цінності.

Згідно з доповіддю, ключовими потребами є нові бойові танки, артилерійські гармати, бойові машини піхоти, а також повітряна техніка, така як вантажні літаки та підводні мисливці.

Однак переозброєння європейських армій на такому масштабі може зайняти більше 10 років через значне недоінвестування, яке триває з часів холодної війни, а також через проблеми в ланцюгах поставок. 

Фергюсон закликав європейські країни переглянути свої пріоритети у витратах, посилаючись на потребу термінових дій.

"Європейцям, можливо, доведеться переосмислити деякі свої пріоритети у витратах, оскільки багато з їхніх бюджетів вже під загрозою, але розмір загрози такий, що вони не можуть її ігнорувати", - наголосив він.

  • 15 листопада прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
Теги:
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політика
Президент США
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
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