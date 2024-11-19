У Bloomberg підрахували, скільки коштів доведеться витрачати Європі на оборону за президентства Трампа
Аналітики Bloomberg підрахували, що за президентства Дональда Трампа 15 найбільших європейських членів НАТО будуть змушені збільшити витрати на оборону на $340 млрд щорічно до $720 млрд
Про це інформує Bloomberg.
Згідно з аналізом, проведеним аналітиками Bloomberg Intelligence на чолі з Джорджем Фергюсоном, це пов'язано з попередніми заявами Дональда Трампа щодо скорочення безпекової співпраці США з Європою та можливого виходу з НАТО, якщо союзники не збільшать свої військові витрати.
"Російська агресія вже призвела до збільшення витрат на оборону в Європі, - заявив Фергюсон. - Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії широкомасштабній агресивній регіональній політиці Москви і вирішення проблеми поглиблення стратегічної конкуренції з Китаєм".
Колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі також попередив про "повільну агонію" Європейського Союзу, якщо країни не почнуть терміново інвестувати в оборонний сектор.
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За його словами, Європі необхідно розширити виробничі потужності, щоб захистити свої фундаментальні цінності.
Згідно з доповіддю, ключовими потребами є нові бойові танки, артилерійські гармати, бойові машини піхоти, а також повітряна техніка, така як вантажні літаки та підводні мисливці.
Однак переозброєння європейських армій на такому масштабі може зайняти більше 10 років через значне недоінвестування, яке триває з часів холодної війни, а також через проблеми в ланцюгах поставок.
Фергюсон закликав європейські країни переглянути свої пріоритети у витратах, посилаючись на потребу термінових дій.
"Європейцям, можливо, доведеться переосмислити деякі свої пріоритети у витратах, оскільки багато з їхніх бюджетів вже під загрозою, але розмір загрози такий, що вони не можуть її ігнорувати", - наголосив він.
- 15 листопада прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
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