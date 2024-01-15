У Нафтогазі розповіли, чи зможе Україна успішно пройти опалювальний сезон

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

"Половину опалювального сезону пройдено. Це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що 12.3 млн споживачів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" продовжують отримувати газ.

"Укладено 1242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ", - розповіли у Нафтогазі.



Окрім того, сім ТЕЦ в управлінні групи Нафтогаз далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам'янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.

Нагадаємо, що у підземні газосховища закачали 14,7 млрд кубометрів газу.