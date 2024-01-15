У Нафтогазі розповіли, чи зможе Україна успішно пройти опалювальний сезон
Запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону. Це перша зима, яку Україна проходить із газом власного видобутку
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
"Половину опалювального сезону пройдено. Це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що 12.3 млн споживачів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" продовжують отримувати газ.
"Укладено 1242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ", - розповіли у Нафтогазі.
Окрім того, сім ТЕЦ в управлінні групи Нафтогаз далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам'янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.
Нагадаємо, що у підземні газосховища закачали 14,7 млрд кубометрів газу.
- Очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.02 Купівля 38.02Продаж 38.81
- EUR Купівля 41.74Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе