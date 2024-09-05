У Нацбанку розповіли, чи випускатимуть банкноту номіналом 5 тис. грн
У Національному банку України заявили, що не мають у планах випускати банкноту у 5 тисяч гривень, оскільки наявні номінали відповідають поточній ситуації
Про це в інтерв'ю Liga.net. розповів голова НБУ Андрій Пишний.
Відповідаючи на запитання, чи буде в Україні випущена банкнота номіналом 5 тисяч гривень, яка була б умовним еквівалентом 100 доларів, він зазначив, що наразі НБУ не має цього у планах.
"Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації", - сказав він.
Також Пишний заявив, що в Україні не планують відмовлятися від мілкої розмінної монети.
"Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", - зазначив голова НБУ.
- 2 вересня у Національному банку України заявили, що ініціюють зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе