У Нацбанку розповіли, чи випускатимуть банкноту номіналом 5 тис. грн

Про це в інтерв'ю Liga.net. розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Відповідаючи на запитання, чи буде в Україні випущена банкнота номіналом 5 тисяч гривень, яка була б умовним еквівалентом 100 доларів, він зазначив, що наразі НБУ не має цього у планах.

"Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації", - сказав він.

Також Пишний заявив, що в Україні не планують відмовлятися від мілкої розмінної монети.

"Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", - зазначив голова НБУ.