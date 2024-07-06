У цій хвилині ситуація нульова, але варто підготуватися до можливих дій: політик Борусевич про блокаду кордону польськими аграріями

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Щодо переговорів, що пов’язані з питаннями зерна. Наприклад, коли Польща мала переговори щодо вступу до ЄС, то забезпечила собі великий період, під час якого була заборона на продаж земель іноземцям, якби раптом хтось цього боявся. Ми повинні брати це до уваги, бо мусимо також зважати на інтереси наших громадян, а аграрії є нашими громадянами. І тут буде обговорення, яке має враховувати інтереси обох сторін. І цілком можливо, що потрібен буде перехідний період. В ЄС була заборона на переміщення польської робочої сили, тобто працівників із Польщі. Це спрацювало, і ті побоювання через пару років зникли", - прокоментував польський політик.

За його словами, зараз немає протестів польських аграріїв на кордоні. Якщо будемо за цим стежити та вчасно домовлятися, то вони не повернуться. На цей момент немає жодних блокад.

"І у Польщі на сьогодні немає зерна, його бракує. Ми чекаємо на нові жнива і тоді матимемо зерно, бо зараз у нас зерна немає. Ми експортували 14 мільйонів тонн. Я нещодавно розмовляв із колегою, який на тому спеціалізується, то він сказав, що нема у Польщі зерна, його зараз бракує. На моє запитання, чи купимо зерно в Україні, він відповів, що там теж немає, бо Україна також експортувала 24 мільйони тонн. На щастя, будуть жнива найближчим часом. Але час усвідомлювати, що якщо з’являється проблема, її треба вирішувати, а не чекати місяцями", - підкреслив сенатор.

На його думку, попередній уряд не вирішував цієї проблеми, тому вона лише зростала.

"Ціна зерна знизилась, фермери стверджували та скаржились, що це пов’язано із напливом українського зерна. А це було тому, що на світових ринках ціна зерна теж знизилась. А той уряд казав фермерам, що не продавайте цього зерна зараз, бо воно буде дорожчим восени. Тим часом восени ціна на зерно знизилась, тож легко було тут пояснити, розвинути таку теорію, що це через українське зерно, або через російське. Тож, у цій хвилині ситуація нульова, але варто підготуватися до можливих дій", - резюмував Богдан Борусевич.

Що відомо про протести поляків на кордоні з Україною

9 лютого польські фермери поновили блокаду пунктів пропуску з Україною.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Увечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

16 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів", але 10 травня знову влаштували блокаду.