Україна отримала перший транш з безповоротного гранту від США на суму $3,9 млрд
У понеділок, 5 серпня, Україна отримала перші 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від Сполучених Штатів Америки через Світовий банк
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету таких, як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.
Шмигаль підкреслив, що це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період.
"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", - наголосив український прем'єр.
- Нагадаємо, 29 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги сумою до $200 млн, яку нададуть за програмою президентських повноважень. Також Вашингтон виділяє Києву $1,5 млрд на довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України.
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