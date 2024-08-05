Україна отримала перший транш з безповоротного гранту від США на суму $3,9 млрд

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету таких, як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.

Шмигаль підкреслив, що це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період.

"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", - наголосив український прем'єр.