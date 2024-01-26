Україна попросила Німеччину долучитися до програм підтримки бізнесу та іпотечного кредитування

Про це йшлося на зустрічі очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко та посла Німеччини в Україні Мартіна Єґера, передає пресслужба українського відомства.

За словами Свириденко, економіка України попри війну перейшла в стадію відновлювального зростання.

"Наразі найперспективніші напрямки для інвестування - це виробництво військової продукції, будівництво, сільське господарство та переробна промисловість. Саме ці галузі відновлюються найшвидшими темпами", - сказала чиновниця.

За її словами, в держбюджеті на 2024 рік уряд передбачив понад 40 млрд грн на фінансування програм підтримки малого й середнього бізнесу через доступне кредитування та надання грантів на відкриття і розвиток бізнесу. Також передбачено фінансування грантових програм для переробних підприємств. Україна прагне збільшити частку переробної промисловості у ВВП до 20-25%, зауважила Свириденко.

"Пропонуємо Німеччині розглянути можливості для збільшення фінансування урядових програм підтримки бізнесу в Україні, включно з програмою 5-7-9, щоб створити сприятливе середовище для підприємств, які постраждали від конфлікту. Також для нас важливо розширити підтримку середніх і великих підприємств, включаючи проєкти зі значними інвестиціями, індустріальні парки, страхування воєнних і політичних ризиків", - розповіла очільниця Мінекономіки.

Також Україна запросила Німеччину долучитися до постачання обладнання українським підприємствам замість знищеного або пошкодженого.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили пільгову програму іпотечного кредитування єОселя, у тому числі як кредити на пільгових умовах для українців, які втратили житло.