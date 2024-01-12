Україна закликала Індію долучитися до відбудови: яких інвестицій очікує Київ
Київ зацікавлений у поглибленні двосторонньої співпраці з Індією та створенні спільних підприємств на території України
Про це йшлося на Vibrant Gujarat Global Summit, у якому взяла участь делегація України на чолі з заступником очільниці Мінекономіки Володимиром Кузьо.
"Ми починаємо відбудовувати Україну зараз, не чекаючи закінчення війни, й запрошуємо Індію, як нашого надійного партнера та голос Глобального Півдня, долучитися до цієї відбудови. Ми зацікавлені у створенні спільних підприємств на території України, адже це, в першу чергу, можливість створити нові робочі місця, отримувати додаткові надходження до бюджету і як наслідок – стійкішу економіку й можливість підтримувати нашу обороноздатність", - сказала очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
Своєю чергою Володимир Кузьо наголосив, що Україна та Індія вже мають тривалий досвід успішної співпраці в таких секторах, як фармацевтика та металургія.
"Зараз ми запрошуємо індійські компанії розглянути можливості інвестувати в такі галузі, як відновлювальна енергетика, транспорт, логістика та виробництво біопалива. Адже саме вони стануть драйверами зростання української економіки після війни", - сказав чиновник.
- На початку липня 2022 року уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції у Швейцарії, згідно з яким наша країна потребує $750 млрд інвестицій.
- У травні 2023 року тодішня амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначала, що аби відбудувати Україну, знадобиться $400 млрд у найближчі 10 років.
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