Україна закликала Індію долучитися до відбудови: яких інвестицій очікує Київ

Про це йшлося на Vibrant Gujarat Global Summit, у якому взяла участь делегація України на чолі з заступником очільниці Мінекономіки Володимиром Кузьо.

"Ми починаємо відбудовувати Україну зараз, не чекаючи закінчення війни, й запрошуємо Індію, як нашого надійного партнера та голос Глобального Півдня, долучитися до цієї відбудови. Ми зацікавлені у створенні спільних підприємств на території України, адже це, в першу чергу, можливість створити нові робочі місця, отримувати додаткові надходження до бюджету і як наслідок – стійкішу економіку й можливість підтримувати нашу обороноздатність", - сказала очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Своєю чергою Володимир Кузьо наголосив, що Україна та Індія вже мають тривалий досвід успішної співпраці в таких секторах, як фармацевтика та металургія.

"Зараз ми запрошуємо індійські компанії розглянути можливості інвестувати в такі галузі, як відновлювальна енергетика, транспорт, логістика та виробництво біопалива. Адже саме вони стануть драйверами зростання української економіки після війни", - сказав чиновник.