Економіка України почала відновлюватися після кризи COVID-19, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що економіка України почала відновлюватися після коронакризи - про це свідчить понад 3% зростання ВВП у 2021 році й рекордний ВВП у понад $195 млрд
Про це він сказав під час щорічної зустрічі компаній - членів Американської торговельної палати в Україні.
"Маємо абсолютне перевиконання бюджету за минулий рік, водночас навантаження на бізнес у відсотковому співвідношенні падає рік у рік. Маємо зростання реальних доходів населення на 6%", - сказав прем'єр.
Він додав, що середня заробітна плата в Україні в грудні 2021 року досягла майже $600.
Прем’єр також відзначив зліт ІТ-сектору.
"Приріст до $5 млрд у 2020 році та $7 млрд - у 2021 році. Сьогодні український ІТ-сервіс стає одним із головних гравців на ІТ-мапі Європи", - сказав він.
За словами прем'єра, будівельна галузь зросла майже на 6%. Показники експорту також зросли - до $68 млрд (майже на 40%).
- Нагадаємо, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський заявив, що ВВП України в 2022 році зросте на 3-3,1%, тоді як за підсумками 2021-го зростання економіки прогнозується на рівні 2,8% ВВП.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.25
Купівля 28.25Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.2
- Актуальне
- Важливе