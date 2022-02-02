Економіка України почала відновлюватися після кризи COVID-19, - Шмигаль

Про це він сказав під час щорічної зустрічі компаній - членів Американської торговельної палати в Україні.



"Маємо абсолютне перевиконання бюджету за минулий рік, водночас навантаження на бізнес у відсотковому співвідношенні падає рік у рік. Маємо зростання реальних доходів населення на 6%", - сказав прем'єр.



Він додав, що середня заробітна плата в Україні в грудні 2021 року досягла майже $600.



Прем’єр також відзначив зліт ІТ-сектору.



"Приріст до $5 млрд у 2020 році та $7 млрд - у 2021 році. Сьогодні український ІТ-сервіс стає одним із головних гравців на ІТ-мапі Європи", - сказав він.



За словами прем'єра, будівельна галузь зросла майже на 6%. Показники експорту також зросли - до $68 млрд (майже на 40%).



Нагадаємо, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський заявив, що ВВП України в 2022 році зросте на 3-3,1%, тоді як за підсумками 2021-го зростання економіки прогнозується на рівні 2,8% ВВП.