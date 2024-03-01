Українські малі та середні підприємства вже отримали €100 млн підтримки від ЄС

Про це Шльойнінг розповів під час нетворкінг-заходу "ЄС для українських МСП: Разом вистоїмо", передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Малим та середнім підприємствам від початку повномасштабного вторгнення ми надали близько 100 млн євро як частину загальної допомоги. Загалом з початку війни ЄС скерував до України понад 80 млрд військової, гуманітарної економічної допомоги. А от саме для малих та середніх підприємств - близько 100 млн і цим принесли користь тисячам маленьких компаній по усій країні", - зазначив Шльойнінг.

Він розповів, що підприємства отримують гранти на придбання обладнання, необхідних матеріалів, релокацію та інші потреби. Підприємці також отримують в рамках проєктів ЄС консультації, підтримку з виходом на європейські ринки та пошук партнерств.

"Ми маємо один приклад - таку маленьку пекарню Дім Буланжері в Бучі - в місті, яке, відоме світу через події на початку війни. Родині, яка раніше працювала у Сєверодонецьку, довелось рятуватись і осісти в Бучі. Вони змушені були починати все з нуля, але вони отримали допомогу від ЄС, 4000 євро, і зараз у них уже дуже сучасна та успішна пекарня. Це лише один із багатьох прикладів стійкості. До того ж цю пекарню відкрила жінка, чудова українська жінка, яка нині веде цей інноваційний та успішний бізнес", - розповідає про вдалий приклад бізнесу Шльойнінг.

Також, нові грантові програми ЄС, як вже розпочаті, та й ті, що ще готуються, передбачають ще більшу грантову підтримку малому і середньому бізнесу.

"Аби стати частиною Європейського Союзу, Україні потрібна сильна економіка, і малі та середні підприємства життєво важливі для сильної економіки. Як ми бачимо в усій Європі, вони є двигунами економічного зростання. Тому через допомогу малому та середньому бізнесу ми сприяємо економічному зростанню, стійкості країни, ми підтримуємо Україну на її шляху до Європейського Союзу", - додав він.