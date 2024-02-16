Снайдер: для ефективної відбудови партнери України повинні підтримувати малі неурядові організації

Про це Снайдер заявив на засіданні IGP, присвяченому майбутньому України, перспективам та викликам відбудови.

На думку Тімоті Снайдера, вирішальну роль у процесі відновлення та реконструкції відіграють малі неурядові та місцеві організації.

"Відновлення відбувається під час війни. Воно мусить відбуватися під час війни. Якщо хтось руйнує вашу стіну, ви намагатиметеся її відбудувати. Це фактично відбувається по всій території України. Дещо робиться центральною владою, дещо - обласною, дещо - міською. Але так само багато чого робиться маленькими неурядовими організаціями, які ніколи не привернуть увагу Брюсселя, Берліна чи Вашингтона, якщо ми не організуємось", - сказав він.

Історик закликав міжнародні організації, включно з USAID, організуватися та забезпечити цим невеликим організаціям допомогу, необхідну для підтримки української демократії та зусиль з відновлення.

"Невеликі неурядові організації в Україні, маленькі частинки громадянського суспільства - це те, що штовхало Україну на шляху до демократії на кожному переломному етапі. І тому ми хочемо переконатися, що, навіть підтримуючи центральну владу, ми винагороджуємо цих людей, щоб зберегти українську демократію, забезпечити децентралізацію відновлення, винагородити людей, які вже щось роблять, але також з міркувань простої ефективності. Є люди, які вже довели, що можуть щось робити, і ми повинні переконатися, що знаємо, хто вони. Це свого роду заклик до USAID, до Пенні Прітцкер, до Брюсселя, до Берліна і так далі, щоб ми об'єднали зусилля неурядових організацій, приватного сектору та центрального уряду, коли ми думаємо про відновлення", - закликав Снайдер.

Україні потрібно допомогти прискорити процес розмінування

На його думку, наразі є нагальна потреба у прискореному розмінуванні українських земель. Снайдер розповів, що нещодавно відвідував Херсонщину, де мав змогу побачити, як фермери розміновують власні поля у нестандартний спосіб - для цього вони обладнують трактори. Проте, він вважає, що це та сфера, де свою винахідливість могли б показати й американці.

"Якби існували конкурси в Ольстерському політехнічному університеті, Массачусетському технологічному інституті, Каліфорнійському технологічному інституті, ми могли б придумати, як це зробити", - сказав історик.