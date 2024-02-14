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Війна з Росією: хроніка
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Снайдер: Україна вже перемогла б, якби США допомагали такою часткою ВВП, як Естонія

14 лютого, 2024 середа
15:50
Війна з Росією Тімоті Снайдер

Американський історик Тімоті Снайдер вважає, що якби внесок ВВП США у допомогу Україні дорівнював внеску Естонії, то українці, скоріш за все, вже б перемогли у війні проти Росії

Про це Снайдер написав у соцмережі Х. 

На його думку, якби внесок ВВП США в допомогу Україні дорівнював внеску Данії чи Словаччини, то Україна б легко перемогла у війні з Росією. 

"Якби ми давали Україні стільки ж ВВП, скільки Естонія, Україна, швидше за все, вже давно б перемогла. Українська перемога - це те, що має значення, а ми - ледарі", - наголосив він. 

  • 9 січня стало відомо, що влада Естонії має намір упродовж наступних чотирьох років надавати Києву військову допомогу в розмірі 0,25% свого ВВП і закликає до подібного кроку інші країни. 
Теги:
Світ
Економіка
Україна
Словаччина
Естонія
Данія
США
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